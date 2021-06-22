Pek çok metinde karşımıza çıkan erdem kelimesi, isim olarak da sıkça kullanılan Türkçe kökenli bir sözcüktür. Ahlak ve etikte önemli bir yeri olan erdem mefhumu ayrı, Erdem isminin anlamı ayrı araştırılıyor. İşte erdem ne demek, erdem kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir sorularının yanıtı.

ERDEM KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Eski Türkçe bir kelime olan erdem sözcüğü, er "erkek, adam" ve +dAm son ekinin birleşmesi sonucu oluşmuştur. Irk Bitig ve Dede Korkut Kitabı başta olmak üzere pek çok önemli eserde bu isim geçmektedir.

ERDEM NE DEMEK?

Hem toplumsal hem de küresel anlamda etik ve ahlak için olmazsa olmaz kabul edilen mefhumlardan biri erdemdir. Ahlak kavramları içinde en temelde yer alan bu ifade, insanın ahlaken iyiye yönelmesi ve ruhsal yetkinlik olarak ifade edilir.

ERDEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ahlaklı olmanın en temel gerekliliklerinden olan doğruluk, yiğitlik, yardımseverlik, bilgelik ve alçakgönüllülük gibi niteliklerin toplamına erdem adı verilir. Erdem ismi, düşüncelerin ve davranışların iyilik üzerine kurulması, alçak gönüllülük, doğruluk ve yiğitlik anlamlarına gelir. Uzun yıllardır isim olarak kullanılan bu isim son yıllarda yeniden popüler olmuş ve yeni doğan çocuklar için tercih edilen isimler arasına girmiştir.

ERDEMLİ NE DEMEK?

Erdemli olmak, ahlaki anlamda doğruluğu, dürüstlüğü ilke edinmek ve ahlaki açıdan örnek kişi olmak anlamına gelir. Haksızlık karşısında durabilecek kadar mert ve korkusuz, ihtiyaç sahiplerine yardım edecek kadar güzel ahlaklı ve temiz kalpli, cehaletle savaşacak kadar bilge olmak anlamına gelir. Ahlaki ve insani değerlerin tümüne erdem adı verilir.

ERDEM CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Alp ärdämlig män" (yiğit ve cesurum ben) - Irk Bitig

"Çaya baksa çalımlu, çalkara kuş erdemlü" - Dede Korkut Kitabı

Erdemden daha büyük bir zenginlik yoktur.

Erdem ruhun nezaketidir.