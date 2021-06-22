Eyşan Ne Demek? Eyşan İsminin Anlamı Nedir?

Çocuklara isim seçerken anlam ve söyleniş güzelliği bakılan ilk noktalardan biridir. Ayrıca ismin dinen caiz olması ve kökeni de pek çok aile için önemlidir. Bu sebeple isim araştırmaları son derece zahmetli olabilmektedir. İşte son yılların popüler isimlerinden Eyşan ne demek, Eyşan isminin anlamı nedir sorularının yanıtı.

EYŞAN NE DEMEK?

Arapça kökenli olan Eyşan ismi, "şanlı güzel, güzelliğiyle ünlü kadın" anlamlarına gelir. Eyşan adı ülkemizde, özellikle de Anadolu'da çok sık tercih edilen bir isimdir. Ayşe isminden türetilen bu adın Ayşan, Ayişan, Ayşanı, Aişan, İşan gibi versiyonları da bulunmaktadır. Ayrıca Ayşan Gül, Gül Ayşan şekline de rastlanır.

EYŞAN İSMİNİN YANINA HANGİ İSİM YAKIŞIR?

Çocuklarına iki isim vermeyi tercih eden ebeveynlerin en çok araştırdığı konulardan biri de Eyşan isminin yanına yakışacak ikinci bir isimdir. Eyşan adının yanında Mira, Mina, Lara, Buket, Suna, Azra, Duru, Ece, Eslem, Elif, İnci, İrem gibi isimler sıkça tercih edilmektedir.

EYŞAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eyşan ismi şanlı güzel, güzelliğiyle nam salmış gibi anlamlara gelir. Hem çocuklara yakışan hem de ileri yaşlarda bir ağırlığı olan Eyşan ismi ülkemizde sıkça tercih edilmektedir. Türkiye'de güncel rakamlara göre 12 bin 617 kişi Eyşan adını taşımaktadır.

EYŞAN KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Eyşan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak bu isim dinen caizdir ve kız çocuklarına bu adın verilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Aileler kız çocuklarına bu ismi verebilir.

EYŞAN İSMİ DİNEN CAİZ Mİ?

Bu isim Kuran'da geçmese de alimlerin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına göre çocuklara verilmesi sakıncalı isimler arasında yer almamaktadır. Yani yeni doğacak bir bebeğe Eyşan adının verilmesinde dinen bir sakınca yoktur ve caizdir.