İslamiyet etkisiyle Arapça'dan dilimize giren sözcüklerden biri de eyvallah ifadesidir. Bu kelimeyi hemen herkes kullansa da anlamını bilen ve kelimenin derin manalarını anlayan kişi sayısı çok azdır. Bu sebeple eyvallah ne demek, eyvallah kelimesinin anlamı nedir; deyimlerde, argoda ve tasavvufta eyvallah ne demek soruları araştırılıyor.

EYVALLAH ETİMOLOJİ

Arapça kökenli olan bu sözcük, iy "evet" ve wa'llahi kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Eyvallah "yeminle evet" halinde dilimize geçen bu sözcük mevcut anlamını saklamış, yeni anlamlar da kazanmıştır.

EYVALLAH NE DEMEK?

Eyvallah sözcüğü dilimize yemin maksatlı manasıyla geçmiş olsa da pek çok farklı anlamlar kazanmıştır. Kullanıldığı bağlama göre farklı bir anlama gelen bu kelime, sokak dilinde başka, tasavvufta başka bir anlam taşımaktadır.

EYVALLAH SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu tarafından eyvallah kelimesinin anlamlarından biri "Evet, Allah razı olsun, teşekkürler" şeklinde verilmiştir. Buna örnek: "Getirdiklerim işinize yaradı mı? –Eyvallah, çok makbûle geçti." Kelimenin bir diğer anlamı da "Allaha ısmarladık" şeklindedir: "Haydi eyvallah, yarın görüşürüz"

EYVALLAH NE DEMEK DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eyvallah için verdiği anlamlar da "Allaha ısmarladık, hoşça kalın, teşekkür ederim, evet öyle olsun" şeklindedir. Bir şey ikram edildiğinde teşekkür amacıyla, bir yerden ayrılırken veda amacıyla, bir soruya karşılık evet anlamında kullanılır.

EYVALLAH TASAVVUF ANLAMI

Tasavvufta eyvallah, Hakk ile kabul ettik, kabulümüz Hak'tandır anlamına gelir. Tasavvufta geniş yer tutan bu kelime, sufiyyede sık sık dile getirilen bir vird yani zikirdir. Allah'a teslimiyetin bir göstergesi olarak kullanılan bu sözcük, kişilerden ziyade Allah'a yönelik söylenir ve Allah'tan gelen her şey kabulümüzdür manasında kullanılır.

DEYİMLERDE EYVALLAH NE DEMEK?

Eyvallah kelimesi dilimizde kalıplaşarak çeşitli deyimlerde de yer bulmuştur. Bunların anlamları şu şekildedir:

Eyvallah demek: Hoş görmek "Ben bu davranışına eyvallah derim"

Eyvallah etmemek: Kimseye boyun eğmemek "O kimseye eyvallah etmez"

Eyvallahı olmamak: Müdarası, hoşgörüsü olmamak "Onun yalnız sana değil hiçbirimize eyvallahı yok"

ARGODA EYVALLAH NE DEMEK?

Konuşma dilinde eyvallah kelimesinin anlamı cümleye ve bağlama göre değişiklik gösterir. Vurgu bile kelimenin anlamını hayli değiştirmektedir. Bu kelime günlük konuşma dilinde yukarıda verilen anlamlara ek olarak sitem anlamında da kullanılmaktadır. Örneğin; "Oraya beni çağırmamışsınız, eyvallah" denildiği zaman bir sitem söz konusudur.