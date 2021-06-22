Feraset Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Feraset Nedir?

Feraset sözcüğü dini okumaların yanında günlük dilde de pek çok kişinin karşısına çıkan bir terimdir. Bu nedenle çoğu kişi feraset ne demek, doğru yazılışı feraset mi firâset mi diye araştırıyor. TDK sözlük anlamı ile feraset nedir sorusu da incelemeler arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin anlamı ve doğru kullanımı.

FERASET ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli olan feraset sözcüğü firasa "göz veya kavrayışta keskin olma" kelimesinden türetilmiştir. Feraset kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre sözlük anlamı "anlayış, seziş, sezgi ve anlama kabiliyeti" şeklindedir. Kelimenin bir diğer anlamı da öngörü şeklinde verilmiştir.

FERASET NE DEMEK?

Feraset sözcüğü, insanların çevresinde olan olayların ve diğer varlıkların iç yüzünü keşfetme; geleceğe dair doğru tahminlerde bulunma ve öngörülü olma yetisiyle alakalı bir terimdir. Ayrıca bu konuyu ele alan bir ilim dalı olarak da karşımıza çıkar. Türkçe sözlükte keşfetme, sezme, ileri görüşlü olma gibi de anlamları vardır. Kelimenin derinine inildiğinde, duyu organlarıyla ve akılla bilinemeyen şeylerin sezgilerle bilinebilmesi olarak yorumlanır.

BASİRET NE DEMEK?

Basiret; zeka, doğru görme ve kavrama gibi anlamlar taşır. Olayların iç yüzünü sezgisel olarak hissetme anlamı da taşıdığı için feraset ile yakın anlamlıdır. Ancak feraset basiretten bir üst mertebedir. Zira basiret kalp gözü denilen hisler aracılığıyla elde edilen yorumlama becerisinden oluşur. Feraset ise kişinin maddeyi zekası ile manaya uyarlama yetisidir. İslam alimleri imanı basiret olarak yorumlar. Basireti açık olanlar dinin hükümlerine talip olurken basireti kapalı olanlar dinden uzaklaşır. Feraset ise tasavvufta akıl ve maneviyatın birleşimi olarak belirtilir. Feraset sahipleri akl-ı kül mertebesine erişmiş kabul edilir.

FERASET SAHİBİ İNSAN OLMAK NE DEMEK?

Feraset her insanın sahip olamayacağı bir özelliktir. Feraset sahibi insanlar manevi anlamda güçlü ve çakraları açık kimselerdir. Bu nedenle feraset sahibi olmak belli kimselere has bir durumdur. Bu durum zaman zaman alimler ve çok bilgili kimseler için kullanılırken, bazen de karşısındaki kişinin içsel özelliklerini yüzüne bakarak kavrama yeteneği olan insanlar için kullanılır. Feraset sahibi kimseler, insan sarrafı olarak adlandırılan kişilerdir.

FERASET Mİ FİRÂSET Mİ?

Firasa kökünden gelen feraset sözcüğü firâset şekliyle de kullanılmaktadır. Kelimenin her iki yazılışı da doğrudur. Ancak Türkçe'nin ses dizimine ve sesletim özelliklerine göre feraset kullanımı daha uygundur.