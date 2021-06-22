Gaflet Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Gaflet Nedir?

Pek çok kişinin gün içinde kullandığı "gaflete düşmek, gaflet içinde olmak" gibi kalıplarda yer alan gaflet sözcüğü İslami bir terim olarak da dikkat çekiyor. Kelimenin günlük dildeki anlamı ile Kur'an'da geçen manası merak ediliyor. İşte gaflet ne demek, anlamı nedir, gaflet nedir gibi soruların cevabı!

GAFLET NE DEMEK TDK?

Gaflet kelimesi TDK sözlük anlamına göre "aymazlık, dalgınlık, unutmak, yanılgı, farkında olmamak" gibi manalara karşılık gelir. Dünya veya ahiret hayatı için çok önemli olan bir şeyin önemini kavrayamama durumudur.

GAFLET KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapça gfl kökünden türeyen gafla "aymama, habersiz olma ve boş bulunma, unutma ve yanılma" kelimesinden türetilen gaflet sözcüğü; bir şeyin gerekliliği aşikâr olmasına rağmen bunu görememe halidir. Bu duruma bazen kişinin nefsi sebep olur, bazen de zihnin yorgun ve dalgın olması kişinin gaflete kapılmasına yol açar.

GAFLET İÇİNDE OLMAK NE DEMEK?

Kur'an-ı Kerim'de maddi ve manevi olarak menfaatlerinin farkında olan insanlar ehl-i zikir, bunlardan habersiz olanlar gafil olarak geçer. Ancak Kur'an'daki tanıma göre gaflet unutmak değil bile bile terk etmek manasına gelir. Dolayısıyla gafiller hayvanlardan daha aşağıda görülür. Allah müminlerin gafil olmamasını isteyerek gafil olanların cehennemlik olduğunu beyan eder. Gaflet içinde olmak; önemsiz işlerle vakit geçirerek Allah ile ilgili olan şeylerden uzak olmak manasına gelir. Bu durum Allah'ın istemediği bir durumdur ve hadislerde de müminlerin Allah'ın zikrinden ve ayetlerinden gafil olunmaması tavsiye edilir.

GAFLETE DÜŞMEK NE DEMEK?

Gaflete düşmek manevi sorumlulukları unutup dünyevi olaylara kapılmak manasına gelir. Gaflet kalbin uykuda bulunduğu bir haldir ve kişinin nefsine yenik düşmesi olarak izah edilir. Zâhitler ve sûfîler gafleti en büyük kasvet ve musibet olarak betimler. İnsanı nefsani arzuların peşinden götürenin gaflet olduğuna inanılır.

RAHMETTEN GAFLET NE DEMEK?

Sûfîlere göre gaflet ikiye ayrılır ve bazı hallerde gaflet gerekli bir durumdur. Şöyle ki, gafletin biri rahmet, biri felakettir. Rahmet olan gaflet bazen gerekli olan bir durumdur ki Allah'ın kulları gaflete düşürerek ölümü unutturduğu yönünde fikirler vardır. Rahmetten gafletin olmaması halinde insanların günlük hayatını idame ettiremeyeceği, öleceği düşünülür. Bu sebeple gelip geçici gaflet halleri ulemalarca günah sayılmamaktadır. Tehlikeli olan gaflet kişiye ibadeti ve Allah'ı unutturan ya da kalp huzuruyla dini görevleri yerine getirmesini engelleyen gaflettir.