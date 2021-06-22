ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için her sınavda olduğu gibi geç başvuru tarihleri belirlendi. KPSS başvuru sürecini kaçıran adayların 22-23 Haziran'da geç başvuruda bulunacağı duyurulmuştu. Bugün itibariyle başlayan KPSS geç başvuru süreci için adaylar, KPSS geç başvuru başladı mı, nasıl yapılır diye araştırma yapıyor. Ayrıca KPSS geç başvuruları ne zaman bitecek diye de merak ediliyor. KPSS geç başvuru ücreti ve tarihi ile başvuru ekranı!
KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
KPSS başvuruları 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Bu tarihleri kaçıranlar için KPSS geç başvuru tarihleri ÖSYM KPSS kılavuzunda 22-23 Haziran olarak belirlenmişti. Kılavuza göre başvuru işlemlerinin 23 Haziran Çarşamba saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamış olması gerekiyor.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?
ÖSYM'nin tüm sınavlarında olduğu gibi geç başvuru ücretleri normal başvuru ücretlerinin %50 artırımlı haliyle yatırılıyor. Önceden belirtildiği üzere, KPSS'ye girecek adaylar her oturum başına %50 artırımlı ücret ödeyecek. Buna göre KPSS geç başvuru ücretleri şu şekilde:
KPSS Lisans (GY-GK) - Eğitim Bilimleri geç başvuru ücreti: 135 TL (Her bir oturum için)
KPSS ÖABT geç başvuru ücreti: 135 TL (Her bir oturum için)
KPSS Alan Bilgisi geç başvuru ücreti: 97,50 TL (Her bir oturum için)
KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS geç başvurusu normal başvurularda olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleşecek. Kişisel bilgileriyle sisteme giriş yapan adaylar, öncelikle AİS ekranında aktif bulunan KPSS oturumlarından girmesi gereken oturumları seçecek ve başvuru yap butonuna tıklayarak başvuru işlemini gerçekleştirecek. Başvuru sayfasında bilgilerin güncelliğinden emin olduktan sonra sınav merkezi seçilir. Daha sonra sınav ücretleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yatırıldığında başvuru işlemi tamamlanmış olur.
KPSS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle pek çok merkezi sınav gibi KPSS de ertelenmişti. Ancak bu yıl vaka sayılarındaki azalış dolayısıyla yılın başında belirtilen tarihlerde erteleme yapılmadı. ÖSYM sınav takviminde belirtilen sınav tarihleri şu şekilde:
Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum: 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum: 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum: 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15