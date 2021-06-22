ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için her sınavda olduğu gibi geç başvuru tarihleri belirlendi. KPSS başvuru sürecini kaçıran adayların 22-23 Haziran'da geç başvuruda bulunacağı duyurulmuştu. Bugün itibariyle başlayan KPSS geç başvuru süreci için adaylar, KPSS geç başvuru başladı mı, nasıl yapılır diye araştırma yapıyor. Ayrıca KPSS geç başvuruları ne zaman bitecek diye de merak ediliyor. KPSS geç başvuru ücreti ve tarihi ile başvuru ekranı!

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Bu tarihleri kaçıranlar için KPSS geç başvuru tarihleri ÖSYM KPSS kılavuzunda 22-23 Haziran olarak belirlenmişti. Kılavuza göre başvuru işlemlerinin 23 Haziran Çarşamba saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamış olması gerekiyor.