KYK yurt başvuruları 2021 ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? KYK devlet yurdu başvuruları son durum!

Haziran ayının sonlarına gelinirken KYK yurt başvuruları hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Ara sınıf öğrencileri başta olmak üzere, üniversite öğrencileri KYK yurt başvurularının yapılacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. Bu noktada, 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak konusuyla ilgili sorgulamalar hız kazandı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte KYK yurt başvurusu son durum
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek. KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir. Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.