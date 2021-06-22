MEB telafi eğitimi ne zaman başlayacak, MEB Telafide Ben de Varım başvuruları ne zaman bitiyor? Telafi eğitimi kimlere verilecek?

Okulların kapanacağı tarihin 2 Temmuz olduğu açıklanmıştı. Uzaktan eğitim sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılından verim alamayan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı Telafide Ben de Varım programı kapsamında telafi eğitimi programı hazırladı. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu eğitim planı, MEB telafi eğitimi ne zaman başlayacak, hangi tarihte başlıyor, MEB Telafide Ben de Varım başvuruları ne zaman bitiyor gibi sorularla inceleniyor. Telafi eğitimi nasıl olacak, kimlere verilecek, zorunlu mu diye merak eden veliler MEB açıklamalarını takip ediyor. İşte Bakan Selçuk açıklamalarıyla programın detayları.

MEB TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının MEB öncülüğünde telafi eğitimi programına destek vereceğini duyurdu. İşlemleri "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adlı internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olan eğitim programı 5 Temmuz'da başlayacak. Tüm sınıflardan öğrencilerin eksiklerini tamamlamak üzere faaliyetlerin hazırlandığı eğitim programı 31 Ağustos'a kadar devam edecek.