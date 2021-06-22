Plevne Savaşı nedir, tarafları kimlerdir? Plevne Savaşı nedenleri ve sonuçları

Rus ordusu ile Osmanlı ordusu arasında yaşanan önemli bir savaş olan Plevne Savaşı, Rus güçlerin Balkanlar'da ilerlemek ve İstanbul ile birlikte boğazlar üzerinde hakimiyet kurma isteği ve benzer hedefler ile Plevne'yi bombalaması ile başlamıştır. Daha geniş bir bilgi ve kronolojik sıra ile ele alacak olursak, Plevne Savaşı nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte, Plevne Savaşı tarihi ve savaşta yaşananlar hakkında detaylı bilgiler…

PLEVNE SAVAŞI NEDİR?

Rus birliklerinin Plevne'yi bombalamasıyla 19 Temmuz 1877 yılında Plevne Savaşı başlamıştır. Rus ordusunu General Schilder Schuldner komuta etmekteydi. İlk Rus saldırısı, Rus kuvvetlerinin püskürtülmesi ile geri çekilmek zorunda kalması sonrası Osmanlı donanmasının zaferiyle neticelenmiştir. Bu püskürtülme sonrası Rus donanması ikinci taarruz için yeniden hazırlıklara başladı. İlk saldırıdan 12 gün sonra, 31 Temmuz 1877'de ikinci saldırı gerçekleşti. Bu aşamada her iki ordu da birliklerini güçlendirdi. İkinci Rus taarruzu da Osmanlı birlikleri tarafından geri püskürtüldü. Bu geri püskürtme, Osmanlı ordusu için ikinci zafer olarak tarih sayfalarına geçti. Sonrasında Osman Paşa taarruz gücünü kullanarak 31 Ağustos 1877 yılında Rus birliklerini tamamen yok etti. Taarruz sırasında bin Osmanlı askeri şehit düştü.

4. Plevne Muharebesi'nde Plevne Ruslar tarafından çember altına alındı. Osman Paşa savunmaya devam etti ve Rus kuvvetlerine karşı direnişi sürdürdü. Başarılı bir savunma gösteren ordu bazı talihsiz durumların etkisiyle 40 bin askeriyle birlikte teslim oldu. Plevne zaferi Osmanlı ordusunun mağlubiyetiyle sonuçlandı.

PLEVNE SAVAŞI ÖZETİ

Plevne Muharebesi Osmanlı Devleti ve Rusya arasında 19 Temmuz tarihinde başlayan ve 10 Aralık 1877 tarihinde biten savaştır. Rusya'nın taarruzuna karşı bir direniş ve geri püskürtme olduğu için savunma savaşı olarak adlandırılmaktadır. Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu dört taarruzu da başarıyla atlatsa da 10 Aralık 1877 senesinde yenilgi yaşamıştır. Bu mağlubiyetin önemli etmenlerinden biri, cephede ordu arasında hızla yayılan bir dedikodu olmuştur. Osman Paşa'nın savunma esnasında şehit düştüğü haberinin orduda yayılması ordunun moralinin bozulmasına ve harp esnasında dağılmasına neden olmuştur.

Rusların son muharebede asker avantajına sahip olması Osman Paşa kanadının taarruz hamlelerini uzatmadan bitirmesine yol açtı. Plevne Muharebesi, diğer adıyla Rus Taarruzu'na karşı Osmanlı'nın savunması Aralık ayında yenilgiyle sonuçlansa bile tarihte bilinen en etkili savunmalardan biri olarak kabul ediliyor.

PLEVNE SAVAŞI'NIN ÖNEMİ

Plevne Savaşı tarihte önemli savunma savaşlarının başında gelmektedir. Özellikle Rus ordusunun önemli anlamda gücünü artırdığı son çarpışmada Osman Paşa'ya destek gelseydi kritik zaferi elde edecekti. Ancak gerekli destek sağlanmadığı için Rus ordusunun taarruz gücü kırılamadı. Plevne 10 Aralık 1877 yılında Rus birliklerinin taarruzu ile düşmüştür. Bu durum Ruslar için İstanbul'a erişme yolunu bir adım açmıştır.

Plevne savunması 93 savaşında ise Rusları bir süre oyalamaya olanak sağlamıştır. Osmanlı ordusu için yüksek bir ehemmiyete sahip olmadığı düşünülse de özellikle Avrupa kamuoyunda büyük yankılar uyandırmıştır. Çünkü Türk birliklerinin ciddi bir direnişi gösterdiği ortaya çıkmış, kanıtlanmış, milli birlik ruhu yeniden canlanmıştır.

PLEVNE SAVAŞI'NIN NEDENLERİ

Rusların Balkanlara doğru ilerleme arzusunun Osmanlı için tehdit teşkil etmesi.

Niğbolu Kalesi'nin savunulmak istenmesi.

Plevne'nin alınmasının İstanbul için risk teşkil edecek olması.

Rusların Balkanlarda ilerlemek ve İstanbul'u alarak bir an önce boğazlara ulaşmak istemesi.

Rusların Osmanlı topraklarında eziyet çektiğini iddia ettiği Hristiyanlara yardım iddiasıyla savaşa gerekçe oluşturması

PLEVNE SAVAŞI'NIN SONUÇLARI