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Giriş Tarihi: 22.6.2021 17:17 Son Güncelleme: 22.6.2021 17:17

sonuçları açıklandı! ile 2021 sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 TUS 1.dönem ek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

’nın ardından sonuçları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Haziran ayında gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı birinci dönem ek yerleştirme sonuçları başvuruda bulunan adayların erişimine açıldı. Gelen bu son dakika haberi ile binlerce aday 'nin sonuç sorgulama ekranında sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Peki ÖSYM ile 2021 sorgulama nasıl yapılır? Peki TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

Hekim adaylarını yakından ilgilendiren sonuçları sorgulama işlemleri an itibariyle başladı. başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandığı duyuruldu. TUS ek yerleştirme sonuçlarına ulaşabilmek için adayların ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C kimlik numara ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor. İşte, 2021 ÖSYM ile sorgulama ekranı

2021-TUS 1.DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Prof.Dr.Halis AYGÜN

Değerli hekimlerimiz,

10-16 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim.

@drfahrettinkoca

@saglikbakanligi

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TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 TUS 1.dönem ek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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