Hekim adaylarını yakından ilgilendiren TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri an itibariyle başladı. ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandığı duyuruldu. TUS ek yerleştirme sonuçlarına ulaşabilmek için adayların ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C kimlik numara ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor. İşte, 2021 ÖSYM ile TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı