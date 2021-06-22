Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş için milyonlarca öğrencinin bekleyişi sürüyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde bilindiği üzere öğrenciler okullarına Haziran itibarıyla kavuşmuştu. Aşılama sürecinde 25 yaş üstü aşamaya gelinirken gözler "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Önümüzdeki güz döneminde eğitimin online mı yoksa yüz yüze mi devam edeceği merak konusu haline geldi. Buna göre; Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitime geçecek? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…