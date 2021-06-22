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Giriş Tarihi: 22.6.2021 13:12

sınavı ne zaman yapılacak? için geri sayım başladı!

YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Üniversite sınavı için geri sayım başladı!

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği sınav tarihi için heyecan dolu geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan 2021 üniversite sınavına her sene olduğu gibi milyonlarca aday katılım sağlayacak. Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı tarihin de yaklaşmasıyla beraber yoğunlukla karşı karşıya kalırken öte yandan “YKS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yerleri nasıl öğrenilir?” soruları bugün de yanıt arayan konular arasında yerini aldı. Sınavın hazırlıkları heyecan dolu sınavın yaklaşmasıyla adeta hız kazandı. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT oturum tarihleri ve ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

sınavı için geri sayım başladı. Her sene üniversite eğitimi almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınava sayılı günler kala adaylar bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranına ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişim sağlıyor. Öte yandan binlerce kişi "YKS sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yerleri sorgulama keranı…

YKS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK VE SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi ve üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri duyuruldu. Peki, bu yıl YKS ne zaman yapılacak?

İşte, YKS sınav tarihleri 2021

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

ADAYLAR DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Üniversite sınavı için geri sayım başladı!
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