YKS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK VE SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi ve üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri duyuruldu. Peki, bu yıl YKS ne zaman yapılacak?

İşte, YKS sınav tarihleri 2021

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.