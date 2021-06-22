YKS sınavı için geri sayım başladı. Her sene üniversite eğitimi almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınava sayılı günler kala adaylar bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranına ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişim sağlıyor. Öte yandan binlerce kişi "YKS sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yerleri sorgulama keranı…
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi ve üniversite sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri duyuruldu. Peki, bu yıl YKS ne zaman yapılacak?
İşte, YKS sınav tarihleri 2021
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.