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Giriş Tarihi: 22.6.2021 23:15

YKS'de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? YKS TYT'de 150 puan için kaç net gerekiyor?

YKS'de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? YKS TYT'de 150 puan için kaç net gerekiyor?

İyi bir üniversite kazanma hayali olan adaylar, bu hafta sonu uygulanan YKS sınavında başarılı olmak istiyor. YKS baraj puanı geçen adaylar, üniversite tercihi yapabiliyor. İki yıllık önlisans ve dört yıllık fakülte eğitimi almak isteyenler YKS’de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki YKS’de barajı geçmek için en az kaç net yapmak gerekiyor? 2021 TYT'de kaç netle baraj geçilir? İşte yanıtı!

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Aday öğrenciler, ilk gün oturumunda TYT; ikinci gün oturumunda ise AYT ve YDT soruları karşısında ter dökecek. Bu noktada, YKS baraj puanı başta olmak üzere birçok konu araştırılıyor. Bilindiği gibi, üniversite tercihi yapmak için YKS baraj puanını geçmek gerekiyor. Peki, YKS'de barajı geçmek için kaç net gerekiyor? YKS'de 150 puan için en az kaç net yapmak lazım? 2021 TYT baraj puanı için en az kaç net gerekli? İşte, tüm bu soruların yanıtları

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

2021 TYT BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKLİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.

  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 7,25 Türkçe, 4 Sosyal Bilimler ve 3 Temel Matematik neti olmak üzere toplam 14.25 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 10 Türkçe, 2,25 Sosyal Bilimler ve 1,75 Temel Matematik neti olmak üzere 14 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 7 Türkçe, 3 Temel Matematik ve 3,75 Fen Bilimleri neti olmak üzere 13,75 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 14,5 Sosyal Bilimler neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 13,75 Türkçe neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 14,25 Fen Bilimleri neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • 2020 TYT sonuçlarına göre: 14 Temel Matematik neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.
  • Yukarıda yer alan puanlamadan da anlaşılacağı üzere, 2021 TYT sınavında puan barajı için 13,75 ile 14,5 arasında net yapmak yeterli olacaktır.
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YKS'de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? YKS TYT'de 150 puan için kaç net gerekiyor?
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