YKS'de veliler gelecek mi, yasak var mı? 2021 Üniversite sınavı YKS'de veliler gelebilir mi?

YKS'de veliler gelebilecek mi sorusu, sınav öncesi en çok araştırılan haber başlıkları arasında bulunuyor. Bu yıl üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran cumartesi günü TYT oturumu; 27 Haziran pazar günü ise AYT ve YDT oturumları yapılacak. Bilindiği üzere, 1 Temmuz'a kadar pazar günü sokak kısıtlaması devam ediyor.

YKS'DE VELİLERİN GELMESİ SERBEST Mİ?

Durum böyle olunca, 27 Haziran YKS'de veliler gelebilir mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak YKS sınavı ile ilgili detayları açıkladı.

İşte, YKS'de veliler gelebilir mi konusuyla ilgili bilgiler