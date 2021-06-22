YKS'de veliler gelecek mi, yasak var mı? 2021 Üniversite sınavı YKS'de veliler gelebilir mi?

YKS'de veliler gelebilecek mi sorusu, sınav öncesi en çok araştırılan haber başlıkları arasında bulunuyor. Bu yıl üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran cumartesi günü TYT oturumu; 27 Haziran pazar günü ise AYT ve YDT oturumları yapılacak. Bilindiği üzere, 1 Temmuz'a kadar pazar günü sokak kısıtlaması devam ediyor.
Durum böyle olunca, 27 Haziran YKS'de veliler gelebilir mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak YKS sınavı ile ilgili detayları açıkladı.
İşte, YKS'de veliler gelebilir mi konusuyla ilgili bilgiler
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından YKS hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacak."
Sokak kısıtlamasının olduğu tarihlerde uygulanan sınavlara ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oluyor. Bundan önceki kısıtlama günlerinde yapılan sınavlarda, adayların yanında velilerin gelmesi sağlanmıştı.
Bu hafta sonu yapılacak YKS'de de velilerin gelmesi serbest olacak.