1 (Bir) inç kaç cm? İnç hesaplama nasıl yapılır?

Uluslararası standart ölçü birimlerinden biri inçtir. 1958 yılında "uluslararası inç" ölçüsünü İngiliz Milletler Topluluğu'na ve Birleşik Devletlere üye devletler 2,54 santimetre olarak tanımlamıştır. Bazı durumlarda "inç" çift kesme işareti, "fit" ise tek kesme işaretiyle gösterilmektedir. Örneğin 50 inç 50" olarak ifade edilir.

İNÇ HESAPLAMA

İnç hesaplama, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, İngiltere ve Kanada gibi bazı ülkelerde kullanılmaktadır. Santimetre cinsinden olan bir uzunluğu inçe çevirmek için uzunluk değeri 2,54'e bölünür. İnç cinsinden olan bir uzunluğu santimetreye dönüştürmek içinse uzunluk 2,54 ile çarpılır.

1 İNÇ KAÇ CM?

Bir inç kaç cm? Sorusunun yanıtı birçok işlemi kolaylaştırmaktadır. 1 İnç 25,4 mm'ye eşittir. Bu da 2,54 cm'ye tekabül etmektedir.

İNÇ MONİTÖR HESAPLAMASI

Genellikle televizyon alırken kaç inç olduğuna bakarız. İnç televizyon ekran büyüklükleri tarif edilirken kullanılır. Örneğin; 106 ekran, 99 ekran ya da 82 ekran gibi tabirler inç şeklinde de söylenir. Yani bir köşesinden diğerine olan uzunluğudur. Daha da açık ifade etmek gerekirse, televizyon ekranının köşegen uzunluğunun santimetreye dönüştürülmüş hali olmasıdır.