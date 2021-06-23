1 mil kaç km? Bir deniz mili kaç km eder?

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, İngiltere, Liberya ve Myanmar ülkelerinde kullanılan bir uzunluk birimine mil denilir. Diğer tüm ülkeler tamamen kilometre birimine geçmelerine rağmen mil hala kullanılan yöntemler arasındadır.

MİL HESAPLAMA

Mil hesabı ya da kilometre hesabı günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız uzunluk birimlerindedir. Araçlarda bildiğiniz gidilen yol miktarı kilometre cinsinden gösterilir ama bazen mil hesabıda yapılabilmektedir. Mil hesaplaması yaparken ya da kilometre cinsinden olan bir uzunluğu mile dönüştürmek için ilgili değer 1,609344'e bölünür. Kilometreye çevirmek içinse 1,609344 ile çarpılır.

1 MİL KAÇ KM?

1 mil 1,609344 km demektir. Bir Kara milinin (Statute mile) uzunluğu metrik hesaba göre 1.609,344 metre ye eşittir. Farklı bir ifade ile 1 mil = 1,61 km'dir.

BİR DENİZ MİLİ KAÇ KM?

1 deniz mili 1,85200 km'dir. Bir deniz milinin (Nautical mile) uzunluğu metrik hesaba göre 1.852,2 metre ye eşittir. Farklı bir ifade ile 1 mil = 1,85 km'dir

1 MİL KAÇ ADIM?

1 mil başına düşen adım sayısı ortalama olarak 1,400 ile 1,700 adım etmektedir.