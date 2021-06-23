4. Sınıf Geometrik Şekiller Ve Cisimler Konu Anlatımı - Geometrik Şekiller Ve Cisimlerin Özellikleri Nelerdir?

4. sınıf geometrik şekiller ve cisimler konu anlatımı üçgen, kare ve dikdörtgen kapsamında ele alınır. Matematik dersi için önemli bir yeri olan geometrik şekiller ve cisimler hakkında tüm detayları sizler için hazırladık.

GEOMETRİK ŞEKİLLER VE CİSİMLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Geometrik şekiller hem görüntü hem de özellik açısından birbirinden farklılık gösteren cisimlerdir. Bu şekiller köşeler ve kenar sayıları bakımından da birbirinden ayrılır. Şimdi Geometrik şekiller ve cisimlerin özelliklerini birlikte inceleyelim:

KARE NEDİR?

Geometrik şekillerden biri olan karede 4 kenar da birbirine eşittir. Tam simetri özelliğine sahip olan karede hem dış hem de iç açılar da aynıdır.

ÜÇGEN NEDİR?

Üçgen adından da anlaşılacağı üzere 3 kenardan oluşturulur. Üçgenlerde kenar uzunlukları eşit olabileceği gibi farklı da olabilir. Üçgenlerin iç ve dış açıları da birbirinden farklı olabilir. Üçgenin iç açı toplamı 180 derece iken dış açı toplamı ise 360 derece olarak belirtilmiştir.

DİKDÖRTGEN NEDİR?

Geometrik şekillerden bir diğeri olan dikdörtgende ise uzun ve kısa kenar bulunur. Bu şekilde kısa kenarlar birbirine, uzun kenarlar da birbirine eşittir. Dikdörtgenin iç açı ölçüsü de eşittir ve 90 derece olduğu bilinmelidir. Dikdörtgenin dış açı toplamı ise 360 derecedir.

KÜRE NEDİR?

Geometrik şekillerde şimdiye kadar sivri köşeleri ve kenarları olan geometrik şekilleri inceledik. Şimdi ise küreyi ele alacağız. Küre diğer geometrik şekillere göre sivri köşe ve kenarları olmayan bir şekildir. Toplar küre şekline en iyi örnektir. Eğer bir kürenin içi tamamen boş ise bu daire olarak da adlandırılabilir.

KONİ NEDİR?

Koni, bir daire üzerinde taban çizildikten sonra üst kısmına eklenen üçgendir. Bu geometrik şekil üç boyutludur. Aynı zamanda prizma olarak da adlandırılabilir. Günlük hayatta yılbaşı ve kutlama şapkaları koni şekline örnek olarak gösterilebilir.

YAMUK NEDİR?

4. sınıf geometrik şekillerden sonuncusu olan yamuk ise adını şeklinden alır. Tek bir düzen halinde değildir. Yamukta iki paralel kenar bulunmalıdır. Yamuk geometrik şeklinde iç açı ve dış açı toplamı da 360 derecedir ve değişmez.