4. Sınıf Kesirler Konu Anlatımı- Basit, Bileşik Ve Tam Sayılı Kesir Nedir? Kesir Örnekleri

Kesirler, 4. Sınıf matematik konusu kapsamında 3 şekilde incelenir. Basit, birleşik ve tam sayılı kesirlerin her biri farklı özelliklere sahiptir ve farklı yöntemler ile sonuç verir. Kesirlerde pay ve payda bulunur. Kesirler konusunun detayları ve özelliklerini örnekler üzerinden inceleyeceğiz.

KESİR ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Pay ve paydadan meydana gelen kesirler 3'e ayrılır. Bunlar basit, birleşik ve tam sayılı kesirlerdir. Kesirlerin nasıl yazıldığı da tam anlamıyla öğrenilmelidir. Kesirlerde üst kısma yazılan rakam pay, alt kısma yazılan ise paydadır. İki sayının arasına çekilen çizgiye ise kesir çizgisi adı verilir. Kesir yazımı hakkında örnekler ise şu şekildedir:

7/2

12/3

8/2

1/7

BASİT KESİRLER NEDİR?

Basit kesirler payın paydadan daha küçük olduğu kesirlerdir. Eğer pay 2 ise paydanın 2 rakamından daha büyük olması zorunludur. Örnek üzerinden ilerleyecek olursak;

Payı 5, paydası ise 8 olan kesirin yazılışı ve okunuşunu yazalım:

5/8 : 5 bölü 8 ya da sekizde dört

BİRLEŞİK KESİR NEDİR?

Birleşik kesir payın paydaya eşit olması veya payın paydadan büyük olmasıdır. Birleşik kesir adı verilen bu kesirlerde eğer paya 4 veriyorsanız paydaya da 4 vermelisiniz veya paydaya 4'ten daha küçük bir sayı vermelisiniz. Birleşik kesirlerin bir büyünden fazla ya da bit bütüne eşit olması kuralını unutmamalısınız. Örneğin;

8/2 : 8 bölü 2

4/4 : 4 bölü 4

TAM SAYILI KESİR NEDİR?

Tam sayılı kesirler 1 ya da 1'den fazla olan bütünler ve basit kesirlere denir. Tam sayılı kesirlere örnek olarak şunları ele alabilirsiniz.

2 / 7 : 2 bölü 7

Bu örnekten anlamamız gereken bütünün 7 eş parça olarak bölündüğünü ve 2 parçasının da çıkarılmasıdır. Bu yöntem ile farklı örnekler üzerinden konuyu pekiştirebilirsiniz. Tam sayılı kesirler ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer nokta ise tam sayılı kesirleri bütünlerin oluşturduğudur.

Bunun yanı sayı doğrusu üzerinde de kesir gösterimi yapılabilir. 3 farklı kesri de sayı doğrusu üzerinde göstermeniz mümkündür.