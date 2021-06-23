4. Sınıf Kesirlerle Toplama Ve Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı - Kesirlerle Toplama Ve Çıkarma Problemleri

Kesirler konusu matematik derslerinde önemli bir yere sahiptir. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapılması sırasında belli kurallara uyulması zorunludur. Biz de işleyeceğimiz 4. sınıf kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi konu anlatımında kesirlerin farklı şekilde ele alınışını detayları ile paylaşacağız.

KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kesirlerde çıkarma ve toplama işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Bunların arasında en önemlisi ise paydanın hem toplamada hem de çıkarma işleminde aynı kaldığıdır. Kesirlerde toplama ve çıkarma işleminde yapmanız gereken payları toplamanız ve sonucu yazmanızdır. Şimdi vereceğimiz örneklerde kesirlerde toplama ve çıkarma işleminin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Öncesinde pay ve paydanın ne anlama geldiğini öğrenelim:

Pay kesirde üst tarafa yazılan sayıdır. Pay aynı zamanda bütünün parçalara ayrılmasını da ifade eder

Payda ise kesirde alt tarafa yazılan sayıdır. Bunun yanı sıra kesirde bütünü de payda ifade eder.

9 / 6 + 3 / 6 = 12 / 6

Örnekte de görüldüğü üzere kesirlerde payda yanı verilmiştir. Bu yüzden toplama işlemini hızlı bir şekilde yaparak paydayı da olduğu gibi ekleyebilirsiniz. Bu örnekte de ilk olarak payları ( 9 + 3) 'ü topladık. Topladıktan sonra paydada yer alan 6'yı ekledik.

TAM SAYILI KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA NEDİR?

Tam sayılı kesirlerde de kolaylıkla hem çıkarma hem de toplama işlemini yapabilirsiniz. Basit kesir ve 1 ila 1'den fazla bütünün birleşmesi ile meydana gelen tam sayılı kesirlerde problemler şu adımlar ile çözülür.

2 8 / 3

3 9 / 3

Yukarıdaki tam sayılı kesir örneklerini incelediğimizde ilk örneğin okunuşu 2 tam 8 bölü 7, ikinci kesir ise 3 tam 9 bölü 3 olarak okunur. Bu okuma şekli ile diğer örnekleri de kolaylıkla okuyabilirsiniz.

Tam sayılı kesirlerde toplama işlemine örnek:

3 9 / 7 + 1 4 / 7 = 5 3 / 7

Bu örnekte paylar toplanarak eşit olan payda yerine yazılır.