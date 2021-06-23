4. Sınıf Tartma Konu Anlatımı - Tartma Problemleri Örnekleri

Tartma konusunda varlık ve nesnelerin ağırlığı ölçülür. Tartma konusunu tam olarak öğrendikten sonra farklı nesnelerin farklı ağırlıklarını ve sahip oldukları kütleyi kolaylıkla bulabiliriz. Tartma konusu kapsamında kullanılan birimler ise gram ve kilogramdır. Bunlar g ve kg ile ifade edilir. Şimdi tartma konusunu örnek problemler ile inceleyelim.

TARTMA PROBLEMLERİ ÖRNEKLERİ

Cisimlerin ve nesnelerin ağırlıklarını ölçmek için yardım alınan matematik konusu olan tartmada kilogram ve gram ağırlık birimlerinden faydalanılır. Şimdi tartma konusunu örnek problemler ile detaylıca kavrayalım.

Soru:

Ayşe'nin annesi kış ayında 3 ton 150 kg odun yakar. Aynı zamanda 1 ton 400 kg'da kömür kullanır. Bu kapsamda Ayşe'nin annesi yıl içinde ne kadar yakacak malzeme kullanılır?

Çözüm:

Odun= 3 ton 150 kg yani 3.150 kg odun yakılır.

Kömür = 1 ton 400 gr yani 1.400 kg kömür yakılır.

Kömür + odun = / 3150 + 1400 = 4.550 kg yakacak kullanmışlardır.

Soru:

Marketten 3 kilo alınan peynirin 2 kilosu 4 günde bitiyorsa geriye kaç kilo peynir kalır?

Çözüm:

Yukarıda yer alan soruda eksilen bir tüketim vardır. Bu yüzden çıkarma işleminden faydalanılır. Verilen ağırlıklar kg cinsinden olduğu için dönüştürme yapılmasına da gerek yoktur. Bu kapsamda;

3 kilogram – 2 kilogram = 1 kilogram peynir kalır.

Soru:

Ayşe tek başına bir gün içinde 450 gram ekmek tüketiyor. Burada Ayşe'nin 1 ayda tüketeceği ekmek miktarı nedir?

Çözüm:

Yukarıda yer alan problemde ilk adımda dönüştürme yapılmalıdır. Zamanı dönüştürme için 1 ayı güne çevirmeliyiz.

1 ay = 30

Ayşe'nin bir günde 450 gram ekmek tükettiği biliniyor. Bu yüzden işlem aşağıdaki gibi çözülür:

450 x 30 = 13.500 kg ekmek tüketir.

Soru:

1 ton 150 kg havuç, 10 kg ağırlık taşıyabilen torbalara yükleniyor. Bu durumda havuçlar kaç torbada tamamen doldurulur?

Çözüm:

Cevabı bulmak için ton birimini kg'a çevirmeli ve ardından bölme işlemi yapmalıyız.

1 ton 100 kg = 1100 kg'dır.

1100 / 10 = 110 adet torbaya doldurulur.