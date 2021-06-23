4. Sınıf Uygulamalı Bilim Konu Anlatımı - Uygulamalı Bilim Dalları Nelerdir?

Toplum için yapılan, toplumda var olan sorunlara ve ihtiyaçlara çözü üretmek amacı ile uygulamalı bilim yapılır. Uygulamalı bilim ile sanayi, endüstri ve mühendislik alanlarında çalışmalar yapılır. Bu çalışmalara Ar-ge adı verilir. Uygulamalı bilim ile yapılan çalışmalarda teknik sorunlara çözüm getirilir.

UYGULAMALI BİLİMDE NASIL ÇALIŞILIR?

Uygulamalı bilim, delilerin ve verilerin denenmesi, çözünmesi ve sonuca ulaştırılması ile elde edilir.

Uygulamalı bilime örnekler ise şu şekildedir:

Suyun kaynaması

Kuşların uçuşu

Atmosferin varlığı

Suyun yapısı

Canlıların varlığı ve yapısı

Yukarıdaki bu örnekler evreni tanımak, toplumda var olan sorunları çözmek için uygulamalı bilim dalı kullanılır. Bu çözümlemeleri yaparken bilgi ve verilerden yola çıkılır.

UYGULAMALI BİLİM DALLARI NELERDİR?

Uygulamalı bilimlerde bir ya da birden fazla doğa bilimi alanlarında çalışmalar yapılır. Bu doğa bilimi alanlarından sonuçlar ve çözümler elde etmek için ise bilimsel bilgilerden faydalanılır.

Uygulamalı bilimlere en iyi örnek ise mühendisliktir. Mühendislik alanında yapılan bu çalışmalar uygulamalı bilimin gelişmesi de katkı sağlar. Bu alan araştırma ve geliştirme adı verilir. Genel olarak bilinen tanım ise AR-GE'dir.

Uygulamalı bilim dalları ise şu şekildedir:

Yapay zeka, enerji, çevre teknolojisi, bilişim teknolojileri, müzik teknolojisi, sağlık teknolojisi, nanoteknoloji,

Askeri teknolojiler, genetik mühendisliği, tıp, deniz teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği, peyzaj mimarlığı, biyokimya, ziraat mühendisliği, bilgi teknolojisi, uzay mühendisliği, uzay teknolojisi, havacılık, otonom araçlar, gemi inşaatı, gıda mühendisliği, işletme mühendisliği, ev teknolojileri, Nükleer teknoloji, petrol ve doğalgaz mühendisliği, telekomünikasyon alanları, tekstil mühendisliği, medikal teknolojidir.

Yukarıda yer alan uygulamalı bilim alanlarında da görüldüğü gibi uygulamalı bilim bilgi, askeriye, endüstri, ev, mühendislik, ulaşım, sağlık ve güvenlik gibi pek çok alanda geçerlidir. Uygulamalı bilim sayesinde hem çevremizin hem teknolojimizin hem de hayatımızın kolaylaştırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Gün içinde kullandığımız ulaşım araçlarından ev içinde işlerimizi kolaylaştıran elektrik aletlerine kadar her şey uygulamalı bilim çalışmalarının sonucudur. Uygulamalı bilim alanındaki çalışmalar toplumun yararına fayda sağlayan ve toplumun gelişimine katkı sağlayan bir çalışma alanı olduğu için önemli bir yer tutar.