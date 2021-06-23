4. Sınıf Uzamsal İlişkiler Konu Anlatımı - Uzamsal İlişkiler Nedir?

4. sınıf uzamsal ilişkiler konu anlatımı kapsamında varlık ve nesnelerin konumunu ifade edebilmeyi ve bunun ardından hesaplama işlemlerinin yapılmasını öğreneceğiz. Kişilerin günlük hayatta sıkça karşısına çıkan yer ve yön tarifleri de uzamsal ilişkiler konusu içerisinde yer almaktadır. İşte 4. sınıf uzamsal ilişkiler konu anlatımı.

UZAMSAL İLİŞKİLER NEDİR?

Uzamsal ilişkiler yer bildirme için kullanılır. Nesnelerin yerini tarif edebilmek için kullanılan uzamsal ilişkiler konusunda kullanılan yer yön ifadeleri ise şunlardır:

Solunda – sağında

Altında üstünde

Yüksekte – alçakta

İçinde – dışında

Önünde - arkasında

Uzamsal ilişkilerin konusu olan yer değiştirme hareketinin 3 farklı seçeneği bulunur. Bunlar aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

Doğrusal hareket nedir? Bir nesnenin düz bir yol üzerinde geri ya da ileri bir şekilde gitmesidir.

Yön değiştiren hareket nedir? Bir nesne bir doğru üzerinde ilerken yön değiştirebilir. Nesnein düz doğru üzerinde sol ya da sağa doğru hareketine devam etmesi yön değiştiren hareket adını alır.

Dönme hareketi nedir? Bazı nesneler hareket sırasında sürekli olarak yer değiştirebilir. Bazen düz bir doğru üzerinden gerçekleşe bu hareketler bazen de bir çember etrafında yer alan doğru üzerinde gerçekleşebilir. Dönme hareketi verilen bu hareketlere pervane, araba tekeri gibi örnekler verilebilir. İki farklı şekilde gerçekleştirilen dönme hareketi ya sağa doğru ya da sola döndürülür.

UZAMSAL İLİŞKİLERDE AYNA SİMETRİSİ

Ayna simetrisinde, bir cisim eğer doğruya ya da katlama çizgisine göre katlanırsa aynısı diğer tarafa da geçecektir. Katlama çizgisine verilen isim ise simetridir. Ayna simetrisinin özellikleri ise şu şekildedir:

Ayna simetrisinde yansıma olması sonucunda yansıma yapan şeklin biçiminde bir değişiklik meydana gelmez.

Değişen şeklin yeri ve yönüdür. Şekillerin kendisi ise yansımasıyla eşit olur.

Şekil ile yansıma ayna simetrisinde çakışır.

DOĞRUYA GÖRE SİMETRİ ÇİZİMİ NASIL YAPILIR?

Simetri çizimi doğru üzerinde de gösterilir. Bu kapsamda doğruya göre simetri şekili çizimi yapılırken bazı noktalara dikkat edilmelidir. Doğruya göre simetri çizimi yaparkenşeklin simetriği ile şekildelli karşı karşıya konulan noktaların hepsi aynı doğruya eşit bir uzaklıkta bulunmalıdır.