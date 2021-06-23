ATM'nin açılımı nedir? ATM ne demek?

1980'lerin sonunda üretilen ATM teknolojisi bankaların olmazsa olmazlardandır. Vatandaşların da birçok işini kolaylaştıran bu sistem ile network üzerinde her tür data (TV sinyali, telefon hattı, veri vb.) network donanımları yardımıyla önce parçalanıp sonra bütünleşme sayesinde çok daha hızlı taşınabilir hale geldi.

ATM NE DEMEK?

Türkiye'de yaygın olarak kullanıldığı üzere bankamatik veya ATM, bankanın veya aracı kurumların size göndermiş olduğu kartlarla para çekme, yatırma, gönderme gibi işlemleri otomatikleştirilmiş olarak yapmanıza yardımcı olan 7/24 hizmet veren makinelerdir.

ATM'NİN AÇILIMI NEDİR?

ATM kelimesi İngilizce'de Automatic Teller Machine (ATM) olarak kullanılmaktadır.

ATM BANKAMATİK AÇILIMI

ATM İngilizce'deki Automatic Teller Machine kelimesinin kısaltılmasından gelmiştir. Türkçe'deki karşılığı "bankamatik" olarak bilinir.