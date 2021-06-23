Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri ATM'nin açılımı nedir? ATM ne demek?
Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:46 Son Güncelleme: 23.6.2021 11:46

'nin açılımı nedir? ATM ne demek?

ATM'nin açılımı nedir? ATM ne demek?

Günlük yaşantımızda en çok kullandığımız araçlardan biri kuşkusuz 'lerdir. Para çekme, para yatırma, kredi kartı ve fatura işlemleri gibi birçok işlemi ATM üzerinden gerçekleştirmek mümkün. Ülkemizde 1982 yılından getirilen bu makineye bankamatik adı da verilmiştir. ATM'nin açılımı nedir? ATM ne demek? İşte yanıtı…

1980'lerin sonunda üretilen teknolojisi bankaların olmazsa olmazlardandır. Vatandaşların da birçok işini kolaylaştıran bu sistem ile network üzerinde her tür data (TV sinyali, telefon hattı, veri vb.) network donanımları yardımıyla önce parçalanıp sonra bütünleşme sayesinde çok daha hızlı taşınabilir hale geldi.

ATM NE DEMEK?

Türkiye'de yaygın olarak kullanıldığı üzere bankamatik veya ATM, bankanın veya aracı kurumların size göndermiş olduğu kartlarla para çekme, yatırma, gönderme gibi işlemleri otomatikleştirilmiş olarak yapmanıza yardımcı olan 7/24 hizmet veren makinelerdir.

ATM'NİN AÇILIMI NEDİR?

ATM kelimesi İngilizce'de Automatic Teller Machine (ATM) olarak kullanılmaktadır.

ATM BANKAMATİK AÇILIMI

ATM İngilizce'deki Automatic Teller Machine kelimesinin kısaltılmasından gelmiştir. Türkçe'deki karşılığı "bankamatik" olarak bilinir.

ARKADAŞINA GÖNDER
ATM'nin açılımı nedir? ATM ne demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA