AYT kaç soru? 2021 AYT sınavında hangi dersten kaç soru var? Soru sayısı ve derslere göre dağılımı...

AYT 2021 için çok kısa bir süre kaldı. Yüz binlerce öğrenci, bu hafta sonu üniversite sınavında başarılı olabilmek için ter dökecek. Temel Yeterlilik Sınavı'nın yanında, öğrenciler tercih ettikleri alanda kendilerine yöneltilen soruları belirlenen süre içerisinde yanıtlayacaklar. Öğrenciler, sınava sayılı günler kala son araştırmalarını yapıyor. Cevap aradıkları konular arasında, 2021 AYT sınavında hangi dersten kaç soru var? sorusu yer alıyor. Sınavda çıkacak konular Türkçe, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji ve felsefe şeklinde her yıl paylaşılsa da soru sayısı değişmiyor. İşte, AYT soru sayısı ve derslere göre dağılımı...
TYT SORU SAYILARI
•TYT Türkçe'de 40 soru yer almaktadır. Soruların bir kısmı dil bilgisi bir kısmı ise paragraf sorularıdır.
•TYT Matematik'de 40 soru yer almaktadır. Her zorluk seviyesinde soru bulunur.
•20 Adet fen bilimleri, 20 adet de sosyal bilimlerde soru çıkmaktadır.
2021 TYT SORU DAĞILIMI
•Türkçe 40 soru
•Matematik 40 Soru
•Felsefe 5 Soru
•Coğrafya 5 Soru
•Din Kültürü 5 Soru
•Fizik 7 Soru
•Kimya 7 Soru
•Biyoloji 6 Soru
2021 TYT soru dağılımı bu şekildedir.
2021 TYT Türkçe Konuları
•Sözcükte Anlam
•Cümlede Anlam
•Paragrafta Anlam
•Ses Bilgisi
•Yazım Kuralları
•Noktalama İşaretleri
•Sözcükte Yapı
•İsimler (Adlar)
•Sıfatlar (Ön Adlar)
•Zamirler (Adıllar)
•Zarflar (Belirteç)
•Edat, Bağlaç, Ünlem
•Fiiler (Eylemler)
•Ek Fiil
•Fiilimsi
•Fiilde Çatı
•Cümle Ögeleri
•Cümle Türleri
•Anlatım Bozuklukları
2021 TYT Matematik Konuları
•Sayı Kümeleri ve Çeşitleri
•Bölme-Bölünebilme
•Ebob-Ekok
•Rasyonel Sayılar
•Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
•Mutlak Değer
•Üslü İfadeler
•Köklü İfadeler
•Çarpanlara Ayırma
•Oran – Orantı
•Denklem Çözme
•Sayı – Kesir Problemleri
•Yaş Problemleri
•Hareket Problemleri
•Karışım Problemleri
•Yüzde-Faiz Problemleri
•Tablo-Grafik Problemleri
•Rutin Olmayan Problemler
•Veri
•Mantık
•Kümeler
•Fonksiyonlar
•Polinomlar
•2. Dereceden Denklemler
•Karmaşık Sayılar
•Permütasyon
•Kombinasyon
•Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı
•Olasılık
2021 TYT Geometri Konuları
•Doğruda Açılar
•Üçgende Açılar
•Açı-Kenar Bağıntıları
•Eşlik
•Benzerlik
•Açıortay
•Kenarortay
•İkizkenar-Eşkenar Üçgen
•Dik Üçgen
•Üçgende Alan
•Çokgenler
•Dörtgenler
•Yamuk
•Paralelkenar
•Eşkenar Dörtgen
•Dikdörtgen
•Kare
•Deltoid
•Noktanın ve Doğrunun Analitiği
•Çemberde Açı ve Uzunluk
•Dairenin Çevresi ve Alanı
•Dik Prizma
•Dik Piramit
2021 TYT Fizik Konuları
•Elektrostatik
•Mıknatıs
•Elektrik Akımı
•İş ve Enerji
•Kütle Merkezi
•Dinamik
•Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket
•Sıvıların Kaldırma İlkesi
•Basit Makine
•Basınç
•Ses
•Optik
•Isı Ve Sıcaklık
•Madde Ve Özellikleri
•Kuvvetler
•Fiziğin Doğası
2021 TYT Kimya Konuları
•Kimya Bilimi
•Atom ve Periyodik Sistem
•Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
•Maddenin Hâlleri
•Doğa ve Kimya
•Kimyanın Temel Kanunları
•Mol Kavramı
•Kimyasal Tepkime Denklemleri
•Kimyasal Hesaplamalar
•Karışımlar
•Karışımların Ayrılması
•Asitler, Bazlar, Tuzlar
•Kimya Her Yerde
2021 TYT Biyoloji Konuları
•Biyoloji Bilimi
•Temel Bileşenler
•Hücrenin Yapısı
•Hücre Zarından Madde Alışverişi
•Sitoplazma ve Çekirdek
•Canlıların Sınıflandırılması
•Hücre Bölünmeleri
•Üreme Çeşitleri
•Kalıtım
•Ekosistem Ekolojisi
2021 TYT Tarih Konuları
•Tarih Bilimine Giriş
•İlk Çağ Medeniyetleri
•İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
•İslam Tarihi ve Uygarlığı
•Türk-İslam Devletleri
•Türkiye Tarihi
•Beylikten Devlete
•Dünya Gücü Osmanlı Devleti
•Arayış Yılları
•Yeniçağ Avrupası
•18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
•Yakınçağ Avrupası
•En Uzun Yüzyıl
•Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
•1881'den 1919'a Mustafa Kemal
•20. Yüzyıl Başlarında Dünya
•Dünya Savaşı
•TBMM Dönemi
•Kurtuluş Savaşında Cepheler
•Türk İnkılabı
•Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
•Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
2021 TYT Coğrafya Konuları
•Doğa ve İnsan
•Dünya'nın Şekil ve Hareketleri
•Coğrafi Konum
•Harita Bilgisi
•Atmosfer ve İklim
•Sıcaklık
•Basınç ve Rüzgarlar
•Nemlilik ve Yağış
•İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
•Türkiye'nin İklimi
•Yerin Şekillenmesi
•İç Kuvvetler
•Dış Kuvvetler
•Su Kaynakları
•Topraklar
•Bitkiler
•Nüfus
•Göç
•Yerleşmeler
•Bölgeler ve Ülkeler
•Doğal Afetler
2021 TYT Din Konuları
•İnanç
•İbadet
•Ahlâk ve Değerler
•Din, Kültür ve Medeniyet
•Hz. Muhammed (SAV.)
•Vahiy ve Akıl
•İslam ve Bilim / Anadolu'da İslam
•Kur'an'da Bazı Kavramlar
•İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
•Güncel Dini Meseleler
•Dinler
2021 TYT Felsefe Konuları
•Felsefeyi Tanıma
•Felsefe ile Düşünme
•Varlık Felsefesi
•Bilgi Felsefesi
•Bilim Felsefesi
•Ahlak Felsefesi
•Din Felsefesi
•Siyaset Felsefesi
•Sanat Felsefesi