AYT ve TYT oturumları ile YKS baraj kaç net, kaç puan? 2021 YKS oturumlarında barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor?

YKS sınavına sayılı günler kala binlerce adayın gözü TYT AYT baraj puanı gibi detaylara çevrildi. İki senelik veya dört senelik bir programa yerleşebilmek, tercih yapabilmek üzere adayların belirlenen YKS baraj puanı üzerinde bir puan alması gerekiyor. Buna göre; AYT ve TYT baraj kaç net, kaç puan? YKS oturumlarında barajı geçmek için kaç net ve kaç puan yapmak gerekiyor? Soruları gündeme taşındı. İşte AYT ve TYT oturumları ile YKS baraj puanı ve merak edilen tüm detaylar…
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.