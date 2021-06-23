Giriş Tarihi: 23.6.2021

Çok kolay soru deyip geçmeyin CEYDA KARAASLAN

YKS’de adaylar soruyu ilk okumada çok kolay olarak algılayıp önemli sözcükleri kaçırabiliyor. Uzmanlar uyarıyor: “DİKKAT ETMEZSENİZ EN BASİT KONUNUN EN BASİT SORUSUNDA BİLE HATA YAPABİLİRSİNİZ”