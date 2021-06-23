Çok kolay soru deyip geçmeyin

26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 2.6 milyondan fazla aday artık son hazırlıklarını tamamladı. Sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi
(TYT) 26 Haziran Cumartesi saat 10.00'da, ikinci aşama olan Alan Yeterlilik Testi
(AYT) de 27 Haziran Pazar günü saat 10.00'da, Yabancı Dil Testi
ise 27 Haziran Pazar günü saat 15.30'da yapılacak. TYT'de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav 135 dakika sürecek. AYT'de ise toplam 160 soru yer alacak. Adaylara 180 dakika süre verilecek. Analiz ve yorum gücünün sınanacağı YKS'de ezbere dayalı sorular yer almayacak. Adaylar "Yeni nesil soru tipi" olarak nitelendirilen sorularla karşılaşacak. Bu kapsamda sayısal derslerden görseli bol, sosyal derslerden ise uzun paragraflı soruların çıkması bekleniyor.
EN ÇOK BUNLAR YANILTIYOR
Öte yandan sınava ne kadar iyi hazırlansanız da sınav sırasında yapılan bazı hatalar hayallerinize veda etmenize neden olabilir. Peki adaylar YKS'de en çok hangi hataları yapıyor? Sınav sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor? YKS'nin bilgi hazırlığıyla birlikte aynı zamanda psikolojik performans yönetimi ile tamamlanması gereken bir sınav olduğunu söyleyen Uğur Okulları
PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin
, sınav anında adayların sıklıkla hatalı yanıta yönelmelerine ve sınav performansını düşürmelerine neden olabilecek unsurları SABAH'a şöyle sıraladı:
KOLAY SORU YANILGISI:
Soruyu ilk okumada çok kolay olarak algılayıp önemli sözcükleri kaçırmak. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda da hata yapılabilir.
ACELE OKUMA:
Aday süreyi etkili kullanayım derken acelecilikle okumada atlamalar yaparak zihnindeki eski soru kalıplarına kapılması.
İŞLEM HATALARI:
İşlem hatası sıklıkla yapılıyor. Öğrenci çözemediği soruya geri döndüğünde eski yaptığı işlem üzerinden soruyu çözüp, yaptığı hatayı göremiyor.
KİTAPÇIK ÜZERİNDE ÇALIŞIN
SORUNUN TAMAMINI OKUMAMAK:
Sorunun tamamını değil de yarısına kadar okumak yapılan hatalardan bir diğeri. Sorunun ve seçeneklerin tamamını okumadan karar vermemek gerekiyor.
YORUM EKSİKLİĞİ:
Bir konunun detaylarına inmemek. Ciddi yorum yapılması gereken sorularda yüzeysel bilgi ile karar vermek yapılan önemli hatalardan. Çok katmanlı bilgi içeren sorularda adaylar zorlanıyorlar.
ZİHİNDEN İŞLEM:
İşlem hatası, çoğunlukla zihinden işlem yapılırken kaçırılan bir sayı yanlış yanıta yöneltebilmekte.
OLUMSUZ SORU KÖKLERİ:
Sorunun sonundaki "değildir, olamaz, yanlıştır" vb. olumsuz ve altı çizili ifadeleri gözden kaçırma.
YANLIŞ KODLAMA:
Cevabı yanıt kartına yanlış kodlamak. Sonucu bulmasına rağmen yanlış seçeneği işaretleme. Soruya yorum katma, zihnindeki farklı bilgilerle kişisel yorumla soru çerçevesinin dışında düşünmek.