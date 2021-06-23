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Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:13

açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ÖSYM ile DGS sınav yerleri/sınav giriş belgesi belli oldu mu, sınav ne zaman?

DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri/sınav giriş belgesi belli oldu mu, sınav ne zaman?

’na girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarih ve şartlar dahilinde başvuru işlemlerini tamamladılar. Sınav tarihi ÖSYM tarafından açıklanmış olup şimdi ise en merak edilen konu oluyor. DGS sınav giriş belgesinin erişime açılmasını bekleyen adaylar konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Bu kapsamda; DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri/sınav giriş belgesi belli oldu mu, sınav ne zaman? İşte Dikey Geçiş Sınavı’na ilişkin bilgiler.

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık olarak tamamlamak isteyen adaylar 'na katılıyor. Sınava katılım gösterecek adaylar için ÖSYM sınav tarihini açıklamıştı. Şimdi ise gözler DGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak olan beklenirken sınav Temmuz ayında yapılacak. Bu kapsamda, açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri/sınav giriş belgesi belli oldu mu, sınav ne zaman?

DGS NE ZAMAN?

DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.

DGS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz itibariyle yayımlanacağı söylenebilir.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.

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DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri/sınav giriş belgesi belli oldu mu, sınav ne zaman?
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