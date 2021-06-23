İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık olarak tamamlamak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı'na katılıyor. Sınava katılım gösterecek adaylar için ÖSYM sınav tarihini açıklamıştı. Şimdi ise gözler DGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak olan DGS sınav giriş belgesi beklenirken sınav Temmuz ayında yapılacak. Bu kapsamda, DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri/sınav giriş belgesi belli oldu mu, sınav ne zaman?