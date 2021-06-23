Diyarbakırlı öğrenciler Hong Kong’da ödül aldı

Diyarbakır'da özel bir okulun fen lisesinde eğitim alan öğrenciler, Hong Kong'da düzenlenen otuzdan fazla ülkeden yüzlerce projenin katıldığı uluslararası "Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB)" adlı liseler arası proje yarışmasında iki proje ile dünya ikincisi ve jüri özel ödülü almaya hak kazandı.

Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB), Hong Kong'da biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik alanlarında uluslararası öğrenci bilim projesi yarışmasına, 6 ay süren bir hazırlığın ardından katılan öğrenciler, Hong Kong Gençlik Grupları Federasyonu tarafından organize edilen yarışmaya başvuru yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucu, 11'inci sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Melisa Kalkan ve 16 yaşındaki Mustafa Yiğit Tüzün, kimya alanında hazırladıkları iki proje ile 'Dünya İkincisi' oldu. 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Süleyman Şervan Aslan, 12'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Havin Döğer ile 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Derya Hira Kazancı 'Jüri Özel Ödülü' almaya hak kazandı.

Bilim ve teknolojiyi teşvik etmeyi, küresel gençliğe yaratıcılıklarını ve bilimsel zihniyetlerini geliştirmeleri için bir platform sağlamayı ve tüm genç bilim adamları arasında bilimsel fikirlerin, ilgi alanlarının ve yeteneklerin değişimini kolaylaştırmayı amaçlayan küresel gençliğin bilimsel başarısının ve yenilikçiliğinin bir vitrin olan yarışmaya dünyanın dört bir yanındaki bilim yetenekleri, araştırma raporları ve prototipleriyle yarışıyor. Öğrencilerin hazırladığı ve dünya ikinciliği ödülü alan projenin doğal ve antibakteriyel bir biyofilm üretilmesi hedeflenirken, ayva çekirdeği ekstraktlarından biyolojik olarak parçalanabilen film üretilerek gıdaların raf ömrünün uzatılması ve günümüzde büyük bir çevre sorunu olan plastik kullanımına alternatif sunulması planlandı. Yine Jüri Özel Ödülü alan projesi ise, yarpuz bitkisinin sahip olduğu antienflamatuvar, antimikrobiyal ve antiseptik özelliklerinden yararlanarak, yaralarının iyileşme sürecini kısaltmak, tedavi sırasında kullanılan maddelerin olumsuz etkilerin ortadan kaldırmak, antibakteriyel ve yara iyileştirici özelliklere sahip hem ekonomik, hem de bitkisel kaynaklı sargı bezi elde edildi.