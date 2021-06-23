Eşit ağırlık bölümleri nelerdir? Eşit ağırlık mezunlarının okuduğu bölümler ve yaptıkları meslekler

Üniversite sınavlarından sonra öğrencilerin en çok kafa yorduğu işlemlerden biri de YKS tercihleridir. Hangi üniversiteyi seçmeliyim ile birlikte hangi bölümü tercih etmeliyim sorusu ön plana çıkmaktadır. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık bölümleri içerisinden tercih yapılacağı için öğrencinin alanına göre tercih yapması gerekir.

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Eşit ağırlık bölümlerini anlatmadan önce ilk eşit ağırlık derslerinden bahsedelim. Eşit ağırlık dersleri YKS'de önem arz etmektedir. Eşit ağırlık öğrencileri YKS'de 1. oturumda TYT testine girmektedirler. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri bulunmaktadır. Daha sonra AYT sınavında Matematik, Sosyal Bilimler-1-Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmektedirler. Her testin size kazandırdığı puan aynı olmadığı için soruların dikkatli çözülmesi gereklidir.

Türk Edebiyatı

Dil ve Anlatım

Geometri

Matematik

Tarih

Coğrafya

Felsefe

İngilizce

İşte eşit ağırlık bölümleri…

4 Yıllık Üniversite Bölümleri Öğretim

Süresi Puan

Türü Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA Aktüerya ve Risk Yönetimi 4 EA Antrenörlük Eğitimi 4 EA Antropoloji 4 EA Arkeoloji 4 EA Avrupa Birliği İlişkileri 4 EA Bankacılık 4 EA Bankacılık ve Finans 4 EA Bankacılık ve Sigortacılık 4 EA Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 EA Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA Bilim Tarihi 4 EA Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA Çocuk Gelişimi 4 EA Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 4 EA Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4 EA Ekonometri 4 EA Ekonomi 4 EA Ekonomi ve Finans 4 EA El Sanatları Tasarımı ve Üretimi 4 EA Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi 4 EA Enerji Yönetimi 4 EA Felsefe 4 EA Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 EA Finans ve Bankacılık 4 EA Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 4 EA Girişimcilik 4 EA Grafik Tasarım 4 EA Gümrük İşletme (Yüksekokul) 4 EA Havacılık Yönetimi 4 EA Hukuk 4 EA İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Programları 4 EA İktisadi ve İdari Programlar 4 EA İktisat 4 EA İnsan Kaynakları Yönetimi 4 EA İslam Ekonomisi ve Finans 4 EA İşletme 4 EA İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 EA İşletme Enformatiği 4 EA İşletme Yönetimi 4 EA İşletme-Ekonomi 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Klasik Arkeoloji 4 EA Konaklama İşletmeciliği 4 EA Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 EA Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 4 EA Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 EA Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 4 EA Lojistik (Yüksekokul) 4 EA Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) 4 EA Lojistik Yönetimi 4 EA Maliye 4 EA Moda Tasarımı 4 EA Moda ve Tekstil Tasarımı 4 EA Muhasebe (Yüksekokul) 4 EA Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4 EA Muhasebe ve Denetim 4 EA Muhasebe ve Finans Yönetimi 4 EA Müzecilik 4 EA Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 EA Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) 4 EA Pazarlama 4 EA Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 EA Psikoloji 4 EA PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA Rekreasyon 4 EA Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) 4 EA Sağlık Yönetimi 4 EA Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 4 EA Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) 4 EA Sermaye Piyasası (Yüksekokul) 4 EA Seyahat İşletmeciliği 4 EA Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 EA Sınıf Öğretmenliği 4 EA Sigortacılık (Yüksekokul) 4 EA Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri 4 EA Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4 EA Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 4 EA Siyaset Bilimi 4 EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA Sosyal ve Siyasal Bilimler 4 EA Sosyal Hizmet 4 EA Sosyoloji 4 EA Spor Yöneticiliği 4 EA Takı Tasarımı 4 EA Tapu Kadastro (Yüksekokul) 4 EA Tarım Ekonomisi 4 EA Tarih Öncesi Arkeolojisi 4 EA Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 EA Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 4 EA Tekstil Tasarımı 4 EA Tekstil ve Moda Tasarımı 4 EA Turizm İşletmeciliği 4 EA Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 EA Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 EA Turizm ve Otelcilik 4 EA Türk İslam Arkeolojisi 4 EA Ulaştırma ve Lojistik 4 EA Uluslararası Finans 4 EA Uluslararası Finans ve Bankacılık 4 EA Uluslararası Girişimcilik 4 EA Uluslararası İlişkiler 4 EA Uluslararası İşletme Yönetimi 4 EA Uluslararası İşletmecilik 4 EA Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 4 EA Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4 EA Uluslararası Lojistik Yönetimi 4 EA Uluslararası Ticaret 4 EA Uluslararası Ticaret ve Finans 4 EA Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 EA Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 EA Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 4 EA Yerel Yönetimler 4 EA Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 EA Yönetim Bilimleri Programları 4 EA Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 2 Yıllık Üniversite Bölümleri Öğretim

Süresi Puan

Türü Arıcılık 2 EA Atçılık ve Antrenörlüğü 2 EA Avcılık ve Yaban Hayatı 2 EA Bağcılık 2 EA Bahçe Tarımı 2 EA Bankacılık ve Sigortacılık 2 EA Basım ve Yayın Teknolojileri 2 EA Bilgi Yönetimi 2 EA Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 EA Çevre Temizliği ve Denetimi 2 EA Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 EA Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 EA Deniz Brokerliği 2 EA Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 EA Dış Ticaret 2 EA Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 EA Emlak ve Emlak Yönetimi 2 EA Endüstriyel Tavukçuluk 2 EA Eser Koruma 2 EA Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 EA Ev İdaresi 2 EA Fındık Eksperliği 2 EA Fidan Yetiştiriciliği 2 EA Grafik Tasarımı 2 EA Hava Lojistiği 2 EA İç Mekan Tasarımı 2 EA İkram Hizmetleri 2 EA İnsan Kaynakları Yönetimi 2 EA İşletme Yönetimi 2 EA Kooperatifçilik 2 EA Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 EA Kültür Balıkçılığı 2 EA Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 EA Lojistik 2 EA Maliye 2 EA Mantarcılık 2 EA Marina İşletme 2 EA Marina ve Yat İşletmeciliği 2 EA Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 EA Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 EA Mimari Restorasyon 2 EA Moda Yönetimi 2 EA Moda Tasarımı 2 EA Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 EA Organik Tarım 2 EA Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 EA Otobüs Kaptanlığı 2 EA Özel Güvenlik ve Koruma 2 EA Pazarlama 2 EA Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 EA Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 EA Posta Hizmetleri 2 EA Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 EA Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 EA Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 EA Sahne ve Dekor Tasarımı 2 EA Seracılık 2 EA Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 EA Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 EA Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 EA Sosyal Güvenlik 2 EA Sosyal Hizmetler 2 EA Spor Yönetimi 2 EA Su Altı Teknolojisi 2 EA Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 EA Tapu ve Kadastro 2 EA Tarım 2 EA Tarımsal İşletmecilik 2 EA Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 EA Tarla Bitkileri 2 EA Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 EA Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 EA Tohumculuk 2 EA Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 EA Uçuş Harekat Yöneticiliği 2 EA Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 EA Yat İşletme ve Yönetimi 2 EA Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 EA

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Eşit ağırlık bölümleri taban puanları ÖSYM YKS 2020 tercih kılavuzunda yer almaktadır. Buradan istediğiniz bölümün taban puanına ulaşabilirsiniz. En son yayımlanan kılavuza ulaşmak için https://www.osym.gov.tr/TR,19431/2020-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

HEMŞİRELİK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMÜ MÜ?

Hemşirelik bölümü eşit ağırlık bölümü ile karıştırılmaktadır. Hemşirelik bölümü sayısal bölümdür. Üniversite tercihlerinde sayısal bölüm olarak yer almaktadır.

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMÜNDE HANGİ MESLEKLER VAR?