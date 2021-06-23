Gökyüzü neden mavidir? Denizin ve gökyüzünün mavi görünmesinin nedeni nedir?

Havanın güneşli olduğu bir günde gökyüzüne baktığımızda masmavi bir renk görürüz. Gökyüzü sürekli mavi olduğu için akıllara elbet "Gökyüzü neden mavidir?" sorusunu getiriyor. Diğer yandan denizlerin masmavi oluşu da yine aynı sorusu akıllara getirmektedir.

GÖKYÜZÜ NEDEN MAVİDİR?

Güneş ışığı bilimsel olarak beyaz renktir. Fakat içerisinde birçok rengi barındırdığı için dışarıya farkı yansıyabilmektedir. Mesela beyaz ışığı bir prizmadan geçirirsek görebiliriz. Güneş ışığı Dünya atmosferine doğru açıldığında birçok parçacıklara bölünür. Bu dağılma miktarı ışığın dalga boyuna bağlı olarak değişmektedir. Yani dalga boyu kısaldıkça saçılma miktarı artacaktır. Gökyüzünün mavi görünmesinin nedeni, Güneş'ten gelen farklı renklerdeki (dalga boylarındaki) ışığın farklı oranlarda saçılmasının sonucudur. Yani Güneş gökyüzünde yükseldiği zamanlarda Güneş'ten gelen kısa dalga boylu mavi ışık daha fazla saçılarak her yöne dağılır. Bu yüzden masmavi bir görüntü oluşur.

DENİZ NEDEN MAVİ GÖRÜNÜR?

Saf suyun renksiz olduğunu biliyoruz. Fakat denizlere baktığımızda masmavi bir görüntü görürüz. Bunun ardında temel fizik nedenleri vardır. Derin suda ışık deniz tabanından ansımadığı için koyu mavi bir renk alır. İnsan gözünü dikkate aldığımızda, 380-700 nanometre arası dalga boyundaki elektromanyetik ışınımı algılayabiliyor. Su molekülleri ise uzun dalga halinde gelen kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil ışığı daha iyi emiyor. Mavi ise daha kısa dalga boyuna sahip olduğu için masmavi bir deniz görüntüsü veriyor. Tıpkı gökyüzünde olduğu gibi.