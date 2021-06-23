Hacettepe’de yüz yüze eğitim adımı

KORONAVİRÜS
salgınına karşı alınan tedbirler ve aşılanmanın yaygınlaşmasıyla birlikte yükseköğretimde de yüz yüze eğitimin ilk adımları atıldı. Hacettepe
Üniversitesi'nde bazı uygulamalı dersler yüz yüze verilmeye başlandı. Hacettepe Üniversitesi
Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü bünyesinde verilen Amatör Denizcilik ve Yelkencilik Uygulamaları (ADYU) dersini 2020-2021 eğitim yılı bahar döneminde 14 öğrenci tercih etti. Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen teorik derslerle yaklaşık 5 ay boyunca amatör denizcilik ve yelkenle ilgili konular işlendi. Teorik derslerin ardından ara sınavlara katılan öğrenciler, Spor Derneği
'nin desteği ile kamp için Bodrum
'un yolunu tuttular. Öğrenciler, 14-17 Haziran tarihlerinde çadır kampı kurup açık denizde 4 gün yelken uygulaması yaptı. ANKARA