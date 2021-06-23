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Giriş Tarihi: 23.6.2021

’de yüz yüze eğitim adımı

Hacettepe’de yüz yüze eğitim adımı
salgınına karşı alınan tedbirler ve aşılanmanın yaygınlaşmasıyla birlikte yükseköğretimde de yüz yüze eğitimin ilk adımları atıldı. Üniversitesi'nde bazı uygulamalı dersler yüz yüze verilmeye başlandı. Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü bünyesinde verilen Amatör Denizcilik ve Yelkencilik Uygulamaları (ADYU) dersini 2020-2021 eğitim yılı bahar döneminde 14 öğrenci tercih etti. Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen teorik derslerle yaklaşık 5 ay boyunca amatör denizcilik ve yelkenle ilgili konular işlendi. Teorik derslerin ardından ara sınavlara katılan öğrenciler, 'nin desteği ile kamp için 'un yolunu tuttular. Öğrenciler, 14-17 Haziran tarihlerinde çadır kampı kurup açık denizde 4 gün yelken uygulaması yaptı. ANKARA
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Hacettepe’de yüz yüze eğitim adımı
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