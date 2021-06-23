Hacim nedir, ne ile ölçülür? Hacim hesaplama, birimleri ve formülleri konu anlatımı

Öğrencilerin her alanda karşına çıkabileceği ve sınavda zorlandığı konulardan biri hacimdir. Hacim hesaplama, birimleri ve formülleri konu anlatımı arayan öğrenciler için detaylı şekilde bilgiler hazırladık. Hacim formülünü kullanarak hacim problemlerini rahatlıkla çözebilirsiniz. İşte hacim hakkında merak edilenler…

HACİM NEDİR?

Bir nesnenin veya bir maddenin boşlukta kapladığı alana hacim denir. Bir cismin hacmi, cismin içerdiği madde miktarına bağlı olarak doğru orantılıdır. Oylum, cirim, sıygı kelimeleriyle eş anlamlıdır. Uluslararası sistemde hacim birimi metreküptür (m3). Bir sıvının hacmi litre olarak ölçümlenir.

HACİM BİRİMLERİ

Hacim birimi maddelerin dünyada kaplamış olduğu bölgeyi ifade etmek yani ölçmek için kullanılan bir birimdir. Maddelerin üç boyutlu olarak kapladığı alanı ölçer. Hacmin temel birimi metreküptür. Katı ve gaz maddelerin hacim birimi metreküp, sıvı ve gaz maddelerin hacim birimi litredir.

HACİM NE İLE ÖLÇÜLÜR?

Ölçüleri düzgün olan katı maddelerin hacmini ölçerken;

Yükseklik ölçüsü x Genişlik ölçüsü x Uzunluk ölçüsü = Hacim

Sıvıların hacimleri dereceli silindir ile ölçülür. Sıvıların hacmini ölçerken litre ölçü birimini kullanırız. Litre "L" ile gösterilir. Daha az sıvı miktarlarını ölçmek için mililitre birimi kullanılır. Mililitre "ml" ile gösterilir. Düzgün şekli olmayan maddelerin hacmini ölçmenin bir başka yöntemi ise taşırmadır.

HACİM HESAPLAMA

Boyutlar metre, inç, fit veya başka bir ölçü birimi cinsinden verilirse hacmi hesaplamadan önce her ölçüyü santimetreye (cm) dönüştürmeniz gerekir.

1 metre = 100 santimetre

1 inç = 2,54 santimetre

1 fit = 30,48 santimetre

Hacim formülleri şu şekildedir:

Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi = a x b x h

Küpün Hacmi = a x a x a = a3

Kürenin Hacmi = π x r3 x 4/3

Silindirin Hacmi = π x r2 x h

Koninin Hacmi = π x r2 x h x 1/3

Kare Piramidin Hacmi = a2 x h x 1/3

Farklı özelliklere ve biçime sahip olan nesnelerin hacimlerinin ölçümü için farklı formüllerin kullanılması ile mümkündür.