Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hamaset Ne Demek? Hamaset Kelimesinin Anlamı Nedir?
Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:34 Son Güncelleme: 23.6.2021 09:35

? Hamaset Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hamaset Ne Demek? Hamaset Kelimesinin Anlamı Nedir?

Osmanlıca’da ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Türkçe’de sık sık kullanılan Arapça kökenli kelimelerden biri de hamaset sözcüğüdür. Bu sözcük pek çok kesim tarafından kullanılarak günümüze ulaşmıştır. Kelimenin doğru kullanımını merak edenler , hamaset kelimesinin anlamı ne, demagoji ile ilişkisi ne gibi soruları araştırıyor. Hamaset yapmak ve hamaset edebiyatı kalıpları da merak ediliyor.

Hitabet türleri ve anlatım biçimleri arasında yer bulan hamaset ifadesi, bu kelimeyle ilk kez karşılaşanlar tarafından sorusuyla mercek altına alınıyor. Bu kelimenin derinlemesine analizi haberimizde yer alıyor. İşte hamaset kelimesinin anlamı, hamaset sahibi ve hamaset edebiyatı tanımlarının açıklaması!

HAMASET NE DEMEK?

Arapça hms masdarından türeyen hamasa "coşma, aşırı cesaret gösterme, fanatizm" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime, kökenine uygun olarak yiğitlik, kahramanlık ve yaratılıştan gelen cesaret için kullanılırken zaman içinde yeni bir anlam daha kazanmıştır. Her iki anlamı da günümüzde kullanılmaktadır ancak kahramanlık anlamı unutulmaya yüz tutmuştur. Günümüzde hamaset kelimesinin anlamı "Dinleyenleri etkilemek ya da heyecanlandırmak amacıyla yapılan abartılı ve göz boyayıcı anlatım" şeklinde kabul edilmiştir.

HAMASET YAPMAK NE DEMEK?

Demagoji yapmakla aynı anlama sahiptir. Argoda coşkunluk vermek, harekete geçirmek manasıyla kullanılan gaza getirmek ifadesiyle de aynı anlama sahiptir. Temelinde kahramanlık yatan bu kelime, kullanıldığı pek çok bağlama göre yanlış bir anlam kazanarak demagoji kelimesinin yerine geçmiştir. Türk Dil Kurumu "hamaset yapmak" ifadesine dair bir madde açmamıştır.

HAMASİ NE DEMEK?

Hamasi, yiğitlikten söz eden koşuk, destan gibi şiirleri ifade eden bir sözcüktür. Bununla birlikte doğrudan yiğit, kahraman, cesur gibi anlamlara da gelir.

HAMASET EDEBİYATI NEDİR?

Kahramanlık ve yiğitlik temalı destanlarından oluşan hamasi şiirleri içeren bir tarzdır. Milli Mücadele yıllarında halkı cesaretlendirmek ve milletin gücünü göstermek maksadıyla yazılan şiirler hamaset edebiyatına dahildir.

HAMASET SAHİBİ NE DEMEK?

Bir topluluk karşısında dinleyicileri heyecanlandırmak ve etkilemek maksadıyla abartılı bir anlatımla motivasyon konuşması yapmak hamaset yapmak olarak adlandırılır. Bu eylemi gerçekleştiren; hitabeti ve ikna ediciliği yüksek kişilere hamaset sahibi denir.

HAMASET CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Yazdığı vatansever şiirleri onu Türk edebiyatının en tanınmış hamaset şairlerinden birisi yaptı (M. C. Kuntay)

ARKADAŞINA GÖNDER
Hamaset Ne Demek? Hamaset Kelimesinin Anlamı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA