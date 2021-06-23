Hamaset Ne Demek? Hamaset Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hitabet türleri ve anlatım biçimleri arasında yer bulan hamaset ifadesi, bu kelimeyle ilk kez karşılaşanlar tarafından hamaset ne demek sorusuyla mercek altına alınıyor. Bu kelimenin derinlemesine analizi haberimizde yer alıyor. İşte hamaset kelimesinin anlamı, hamaset sahibi ve hamaset edebiyatı tanımlarının açıklaması!

HAMASET NE DEMEK?

Arapça hms masdarından türeyen hamasa "coşma, aşırı cesaret gösterme, fanatizm" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime, kökenine uygun olarak yiğitlik, kahramanlık ve yaratılıştan gelen cesaret için kullanılırken zaman içinde yeni bir anlam daha kazanmıştır. Her iki anlamı da günümüzde kullanılmaktadır ancak kahramanlık anlamı unutulmaya yüz tutmuştur. Günümüzde hamaset kelimesinin anlamı "Dinleyenleri etkilemek ya da heyecanlandırmak amacıyla yapılan abartılı ve göz boyayıcı anlatım" şeklinde kabul edilmiştir.

HAMASET YAPMAK NE DEMEK?

Demagoji yapmakla aynı anlama sahiptir. Argoda coşkunluk vermek, harekete geçirmek manasıyla kullanılan gaza getirmek ifadesiyle de aynı anlama sahiptir. Temelinde kahramanlık yatan bu kelime, kullanıldığı pek çok bağlama göre yanlış bir anlam kazanarak demagoji kelimesinin yerine geçmiştir. Türk Dil Kurumu "hamaset yapmak" ifadesine dair bir madde açmamıştır.

HAMASİ NE DEMEK?

Hamasi, yiğitlikten söz eden koşuk, destan gibi şiirleri ifade eden bir sözcüktür. Bununla birlikte doğrudan yiğit, kahraman, cesur gibi anlamlara da gelir.

HAMASET EDEBİYATI NEDİR?

Kahramanlık ve yiğitlik temalı destanlarından oluşan hamasi şiirleri içeren bir tarzdır. Milli Mücadele yıllarında halkı cesaretlendirmek ve milletin gücünü göstermek maksadıyla yazılan şiirler hamaset edebiyatına dahildir.

HAMASET SAHİBİ NE DEMEK?

Bir topluluk karşısında dinleyicileri heyecanlandırmak ve etkilemek maksadıyla abartılı bir anlatımla motivasyon konuşması yapmak hamaset yapmak olarak adlandırılır. Bu eylemi gerçekleştiren; hitabeti ve ikna ediciliği yüksek kişilere hamaset sahibi denir.

HAMASET CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Yazdığı vatansever şiirleri onu Türk edebiyatının en tanınmış hamaset şairlerinden birisi yaptı (M. C. Kuntay)