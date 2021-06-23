Ayet ve hadislerde ne denli büyük bir tehlike olduğundan bahsedilen fitne, fesat ve haset duyguları, kelime anlamı yönünden araştırılıyor. Haset ne demek, haset etmek nedir gibi sorulara yanıt arayan pek çok vatandaş haset etmek günah mı diye merak ediyor. İşte haset kelimesinin anlamı ve dindeki yeri

HASET NEDİR?

Kalbin hastalıklarından biri olduğu kabul edilen haset, kişinin başkasının sahip olduğu şeyleri yitirmesini arzulaması, "bende yoksa kimsede olmasın" fikrine kapılmasıdır. Maddi dünyaya bağlılık ve sosyal medyada reklam edilen hayatlar dolayısıyla çağımızda haset insanlara sıkça rastlanmaktadır. Allah'ın kendisine bahşettiklerini küçük görmek, Allah'ın lütfuna boyun eğmemek, açgözlülük yapmak gibi pek çok tehlikeyi içinde barındıran haset duygusu isyana ve günaha teşvik eden durumlardan biridir.

HASET ETMEK NE DEMEK?

Haset etmek başkalarının sahip olduklarına kötü gözle bakmak demektir. Onların bu sahip olduklarını kaybetmelerini istemek, onlar adına mutlu olmak yerine kıskançlık yaparak kendinin sahip olmasını istemektir. Haset insanlar genelde yakın çevrelerine karşı bu duyguyu besleyen, içten pazarlıklı, sinsi ve tehlikeli kimselerdir. Bu tip insanlar çevrelerine sık sık nazar değdirir.

KISKANÇLIK VE HASET ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kıskançlık ve haset duygusu aynı şeymiş gibi kullanılır. Fakat aralarında çok keskin bir çizgi vardır. Haset etmek kendisinde olmayan ve başkalarının sahip olduğu şeylere kötü gözle bakmak, onların yok olmasını ve kendine ait olmasını istemektir. Kıskançlık ise kendinde olan şeyi başka birine kaptırma korkusudur. Kıskançlık bir noktadan sonra son bulabilir ya da geri dönüşü vardır. Ancak haset ucu bucağı olmayan bir duygudur.

İSLAMDA HASET NEDİR?

İslamiyet'te haset kalbin hastalıklarından biri kabul edilir. Kişiyi başta memnuniyetsizliğe ve şükürsüzlüğe iten, zamanla kalbini karartan son derece tehlikeli ve kötücül bir duygudur. Bu nedenle İslam'da şiddetle yasaklanmıştır.

HASET ETMEK GÜNAH MIDIR?

Kalbi ve ruhu dönüşü olmayacak şekilde karartan bu durum, kulu Allah'tan uzaklaştıran en büyük günahlardan biridir. Kişinin dünyada da ahirette de felakete uğramasına sebep olan fitne, fesat ve haset duyguları bir müminin sakınması gereken konulardır.