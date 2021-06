Hi Ne Demek? İngilizce’de Hi Nedir?

İngilizce öğrenmeye başlayanlar ilk olarak diyalogları ve günlük konuşma dilini öğrenir. Bu süreçte selamlaşma, vedalaşma, tanışma gibi konulara ilişkin kavramlar ilk öğrenilen kelimeler arasında yer alır. Dolayısıyla hi ne demek, hello ne demek, İngilizcede hi nedir gibi sorular inceleniyor. Bu kelimenin Türkçe anlamı ve kelimeye ilişkin merak edilenler haberimizde.

HI NE DEMEK?

Hi İngilizce'de merhaba anlamına gelen bir sözcüktür. Bizdeki merhaba ve selam kelimelerine karşılık gelir. Biriyle tanışırken, bir ortama girerken, adres sorarken bu kelimeler kullanılır. Öte yandan "hey" manasına gelecek şekilde dikkat çekmek amaçlı bir çağrı olarak da kullanılır.

HI HANGİ DİLDE MERHABA DEMEK?

Hi İngilizce'de merhaba anlamına gelen bir sözcüktür. Hello kelimesinin küçültülmüş hali olan bu kelime, daha çok samimi olunan kişilere kullanılır ve gayrı resmi ortamlarda tercih edilir.

HI VE HELLO ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Hello da hi da merhaba, selam anlamına gelir. Fakat hello daha mesafeli, orta seviyede bir sözcüktür. Yabancı dil öğreniminde ilk duyduğumuz sözcüklerden olan hi, daha samimi ve gayrı resmi konuşmalarda tercih edilirken hello biraz daha mesafeli diyaloglarda kullanılır. Hi ve hey şeklindeki selamlaşma biçimleri daha çok genç nesil arasında popülerdir.

MESAJDA HI NE DEMEK?

Mesajda hi tıpkı gerçek hayattaki konuşmalarda olduğu gibi merhaba anlamına gelir ve sohbeti başlatan kelimelerden bir tanesidir. Hi yazan bir mesaj alındığında nezaket gereği karşılık olarak hi ya da hello denilmesi gerekir.

FARKLI DİLLERDE MERHABA NASIL DENİR?

Fransızca: Bonjour.

Çince: Ni hao.

Portekizce: Ola.

İspanyolca: Hola.

Kamboçca: Sua s'dei.

Almanca: Hallo.

İrlandaca: Dia duit.

Havaice: Aloha.

Japonca: Kon'nichiwa.

İtalyanca: Ciao.

Litvanyaca: Laba diena.

Yunanca: Yah sahs.

Rusça: Privet.

İsveççe: Tja.

Latince: Salve