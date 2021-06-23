İhtilal Ne Demek? İhtilal Nedir?

Dilimize yerleşen Arapça kökenli kelimeler arasında ihtilal sözcüğü anlam bakımından inceleniyor. Tarihte Fransız İhtilali, Ekim Devrimi, Sanayi Devrimi gibi birçok tarihi olayla adını duyuran ihtilal, devrim ve inkılap kelimeleri son günlerin kelime araştırmaları arasında yer tutuyor. İhtilal ve devrim eş anlamlı mı, ihtilal ne demek, TDK anlamıyla ihtilal nedir gibi soruların yanıtı inceleniyor. İşte devrimin eş anlamlısı olan ihtilal kelimesinin kökeni ve anlamı.

İHTİLAL NE DEMEK TDK?

Arapça halel "bozma, delme, hasar, bozukluk" kelimesinden türetilen ihtilal sözcüğü dilimize Arapça aracılığıyla dahil olmuştur. Bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından "karışıklık, fesat, bozgun" şeklinde verilmektedir. İhtilal, bir ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal yapısını ve yönetim düzenini değiştirmek üzere kanunlara aykırı şekilde kaba kuvvet uygulanarak gerçekleştirilen halk hareketidir.

İHTİLAL YAPANA NE DENİR?

İhtilal gerçekleştiren ve destekleyen kişilere ihtilalci ya da eş anlamlısı olan devrimci adı verilir. Geçmişte Türk ve dünya tarihinin seyrini değiştiren pek çok ihtilal yaşanmıştır.

İNKILAP NE DEMEKTİR?

İhtilal mevcut düzeni yıkmak üzerine kuruluyken inkılap yıkılan düzenin yerine daha iyisini kurmak, yeniden yapılandırmak ve inşa etmek anlamına gelir. Süreç genellikle isyan > ihtilal > inkılap şeklinde işler.

İHTİLAL VE DEVRİM EŞ ANLAMLI MI?

İhtilal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük devrim ve inkılaptır. Bu kelimelerin hepsi birbiri yerine kullanılabilmektedir. Ancak ihtilal daha yıkıcı, inkılap ise yeniden kurmacı bir yapıya dayanır. İhtilalde birincil amaç mevcut düzeni ortadan kaldırmaktır. Bir sonraki hamleyi düşünmeden mevcut olanı yıkmak üzerine hareket edilir. Ancak inkılap yıkılanın yerine yenisini getirmeyi, toplumsal düzeni yeniden sağlamayı hedeflemektedir.

İHTİLAL VE DARBE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İhtilal ve darbe yasalara aykırı hareket ediş yönüyle benzer özelliklere sahiptir, fakat ayrıldıkları bir nokta vardır. Darbe ordu tarafından gerçekleştirilir. Askerlerin yönetimi devirmek ve hükümeti istifa ettirmek amacıyla zor kullandığı bir durumdur. İhtilal ise halkın yönetim düzenini değiştirmek üzere organize olması ve harekete geçmesidir.