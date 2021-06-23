İkrar Ne Demek? İman İkrar İlişkisi Nedir?

Dini terimler arasında bir kelam terimi olarak karşımıza çıkan ikrar sözcüğü, aynı zamanda hukuk terimleri arasında da yer bulmaktadır. Mahkemede ya da dini terimler arasında bu ifadeyle karşılaşanlar ikrar ne demek, ne anlama gelir diye araştırıyor. İman ikrar ilişkisi nedir ve hukuk dilinde ikrar ne demek sorularının yanıtı haberimizde.

İKRAR NE DEMEK?

İkrar kelimesi Arapça karar kelimesinden türetilmiştir. İkrar sözcüğü "kararlaştırma, kabullenme, saklamayıp açıkça söyleme" gibi anlamlara gelir. İkrar sözcüğü dinde ve hukukta terim olarak varlığını korumaktadır.

İMAN İKRAR İLİŞKİSİ NEDİR?

İkrar kelimesi kelam terimi olarak benimsenen inancın dille ifade edilmesi anlamına gelir. İmanda kişinin baskı altında olmadan hür iradesi ile inanması ve bunu tasdik etmesi gerekir. İkrar, kalpten edilen imanın dil vasıtasıyla açıklanmasına verilen isimdir. İkrar, inancın dil ile onaylanması manasına gelir. İkrar olmadan iman olamaz. Zira kalp ile inanılan imanın dil ile onaylanması, Allah'ın varlığının ve birliğinin zikredilmesi gereklidir.

DİNDE İKRAR NE DEMEK?

Dinde ikrar inancını ve fikrini açıkça söyleme, kalbinden geçeni gizlemeden beyan etme manasına gelir. Tasdik, kabul ve itiraf anlamları da söz konusudur. İmanın kıymeti için dil ile ikrar, kalp ile tasdik gerekir. Dil ile ikrar olmasına rağmen kalp ile tasdik olmazsa, iman davranışlara aksetmezse hiçbir değeri olmaz.

HUKUK DİLİNDE İKRAR NE DEMEK?

Medeni hukukta ispat son derece mühim bir yerdedir. Ancak bazı durumlarda hukuk yargılamasında ispat gerekmez. Bu hallerden biri olan ikrar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 188. Maddesinde yer bulur. İkrar kısaca mahkemede bir tarafın ileri sürdüğü olayın diğer tarafça doğrulanması durumudur. Böylece çekişme son bulur ve dava için delile de gerek kalmaz. İkrarda en önemli detay, olayın ikrarda bulunan tarafın aleyhine gerçekleşmesidir. Yani bir nevi itiraftır. Aksi halde kişi kendi lehine bir izahati ileri sürerek zaten olağan süreci takip etmiş olur. Hukukta ikrarın basit, vasıflı, bileşik gibi türleri vardır.