İktisadi Ne Demek? İktisadi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sözlükte "iktisat ilmiyle ilgili" anlamına gelen iktisadi kelimesi; son günlerde sıkça araştırılan kelimeler arasında girdi. Ekonomi terimlerini araştıranlar tarafından mercek altına alınan bu sözcük iktisadi ne demek, iktisadi kelimesinin anlamı nedir gibi sorularla analiz ediliyor. İşte bu kelimenin yapısı ve anlamı!

İKTİSADİ NE DEMEK?

İktisat kelimesi ile Arapça nispet eki –i birleşimiyle oluşan bu ifade, "iktisatla ilgili" anlamı taşır. Kelimenin diğer anlamları ekonomik, mali durumla ilgili, az masraf yaptıran, hesaplı şeklindedir.

İKTİSAT ANLAMI NEDİR?

İktisat kelimesi Arapça kasd "tam hedefe yönelme, doğru yol, amaca uygun" kelimesinden türemiştir. İktisad kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde "itidal üzere hareket etme, harcamada tasarruflu olma" şeklinde verilmiştir. Türkçe'de ilk kez; Kamus-ı Türki adlı sözlükte; ekonomi teriminin karşılığı olarak verilen ilm-i iktisâd ifadesinde geçmektedir.

İKTİSADİ DURUM NEDİR?

Bir devletin ya da kurumun ekonomik işleriyle, gelir ve gider düzeyiyle, iktisadıyla ilgili olan duruma iktisadi durum adı verilir. İktisadi kelimesi ekonomik kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır.

İKTİSADİ HAYAT NEDİR?

İktisadi hayat; toplumun varlığı ve bekası için sahip bulunulan kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanılması, bir güç oluşturacak şekilde yönlendirilmesi çalışmalarıdır. İktisadi hayatı oluşturan unsurlar tarım, sanayi, ticaret, ulaştırma ve benzeri faaliyet alanlarıdır. İktisadi hayatın güçlü olabilmesi için iktisadi kaynakların verimli kullanılması, ülkeler arası sahada pazara çıkabilecek yeterlikte olması gerekir.

SÖZ İKTİSADI - LAF İKTİSADI YAPMAK NE DEMEK?

Söz iktisadı ya da laf iktisadı yapmak; sözü uzatarak gereksiz laftan kaçınmak maksadıyla söz ekonomisi yapmak; sözü kısa keserek zamandan ve laftan tasarruf yapmak anlamına gelmektedir.

DİNİMİZDE İKTİSAT ETMENİN YERİ VE ÖNEMİ

Dinimiz açgözlülüğü ve şükürsüzlüğü yasaklamakta, aşırılıktan uzak durmayı, tutumlu ve tasarruflu olmayı emretmektedir. İktisat dinimizde şiddetle üzerinde durulan bir konudur. Zira kişiyi cömertliğe, hayra, sahavete ve ikrama yöneltir. İslam dininde israf ve aşırılıklardan kaçınmak, ihtiyacımızın fazlasını tüketmemek önerilir.