PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik taban puanları ile ilgili araştırmalarına başladı. 26-27 Haziran tarihleri aralığında gerçekleşecek olan YKS sınavı oturumlarının ardından bilindiği üzere tercih maratonu başlayacak. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanlarını adaylarla paylaşacak. Peki, Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen tüm detaylar…