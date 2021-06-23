PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik taban puanları ile ilgili araştırmalarına başladı. 26-27 Haziran tarihleri aralığında gerçekleşecek olan YKS sınavı oturumlarının ardından bilindiği üzere tercih maratonu başlayacak. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanlarını adaylarla paylaşacak. Peki, Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen tüm detaylar…
PMYO TABAN PUANLARI
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.