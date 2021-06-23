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Giriş Tarihi: 23.6.2021 13:09

Polislik kaç puan? başvurusu için TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekir?

Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekir?

Üniversite sınavına sayılı günler kala ok sayıda polis adayı öğrenci başvurusu için “Polislik kaç puan, TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekir?” sorularını gündeme taşıdı. Her sene üç oturumdan oluşan sınava bilindiği üzere milyonlarca öğrenci katılım sağlıyor. puanları tercihlerin yapılacağı tarihe kısa süre kala tarafından duyuruluyor. Buna göre; Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte tüm detaylar…

başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik taban puanları ile ilgili araştırmalarına başladı. 26-27 Haziran tarihleri aralığında gerçekleşecek olan oturumlarının ardından bilindiği üzere tercih maratonu başlayacak. bu kapsamda taban puanlarını adaylarla paylaşacak. Peki, Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen tüm detaylar…

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

PMYO TABAN PUANLARI
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, tercihlerini yapabilecek. henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.

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Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekir?
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