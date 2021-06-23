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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Telafide geri sayım başladı

Telafide geri sayım başladı
nedeniyle çoğunluğu uzaktan eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencileri özellikle sosyal, duygusal ve fiziksel yönden desteklemek amacıyla düzenlenecek telafi eğitimlerine başvurular başladı. Programa 2 Temmuz'a kadar "telafidebendevarim. meb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek. 5 Temmuz-31 Ağustos arasında "Telafide Ben de Varım" yaz uygulaması programı hayata geçirilecek. Salgın nedeniyle öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzak kalması sonucu oluşan kayıpların giderilmesi için birçok bakanlık, sivil toplum örgütü, belediyeler ile federasyonların da dahil olacağı Ulusal Destekleme Programı (UDEP) başlatıldı. UDEP'in amacı çocukların akademik, sosyal, duygusal, bilgi ve beceri açıklarının kapatılması, fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat adaletinin sağlanması.
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Telafide geri sayım başladı
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