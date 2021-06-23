TYT kaç soru? 2021 TYT sınavında hangi dersten kaç soru var? İşte, soru sayısı ve dağılımı...

2021 TYT Fizik Konuları

•Elektrostatik

•Mıknatıs

•Elektrik Akımı

•İş ve Enerji

•Kütle Merkezi

•Dinamik

•Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket

•Sıvıların Kaldırma İlkesi

•Basit Makine

•Basınç

•Ses

•Optik

•Isı Ve Sıcaklık

•Madde Ve Özellikleri

•Kuvvetler

•Fiziğin Doğası

2021 TYT Kimya Konuları

•Kimya Bilimi

•Atom ve Periyodik Sistem

•Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

•Maddenin Hâlleri

•Doğa ve Kimya

•Kimyanın Temel Kanunları

•Mol Kavramı

•Kimyasal Tepkime Denklemleri

•Kimyasal Hesaplamalar

•Karışımlar

•Karışımların Ayrılması

•Asitler, Bazlar, Tuzlar

•Kimya Her Yerde

2021 TYT Biyoloji Konuları

•Biyoloji Bilimi

•Temel Bileşenler

•Hücrenin Yapısı

•Hücre Zarından Madde Alışverişi

•Sitoplazma ve Çekirdek

•Canlıların Sınıflandırılması

•Hücre Bölünmeleri

•Üreme Çeşitleri

•Kalıtım

•Ekosistem Ekolojisi

2021 TYT Tarih Konuları

•Tarih Bilimine Giriş

•İlk Çağ Medeniyetleri

•İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

•İslam Tarihi ve Uygarlığı

•Türk-İslam Devletleri

•Türkiye Tarihi

•Beylikten Devlete

•Dünya Gücü Osmanlı Devleti

•Arayış Yılları

•Yeniçağ Avrupası

•18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

•Yakınçağ Avrupası

•En Uzun Yüzyıl

•Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

•1881'den 1919'a Mustafa Kemal

•20. Yüzyıl Başlarında Dünya

•Dünya Savaşı

•TBMM Dönemi

•Kurtuluş Savaşında Cepheler

•Türk İnkılabı

•Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

•Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2021 TYT Coğrafya Konuları

•Doğa ve İnsan

•Dünya'nın Şekil ve Hareketleri

•Coğrafi Konum

•Harita Bilgisi

•Atmosfer ve İklim

•Sıcaklık

•Basınç ve Rüzgarlar

•Nemlilik ve Yağış

•İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

•Türkiye'nin İklimi

•Yerin Şekillenmesi

•İç Kuvvetler

•Dış Kuvvetler

•Su Kaynakları

•Topraklar

•Bitkiler

•Nüfus

•Göç

•Yerleşmeler

•Bölgeler ve Ülkeler

•Doğal Afetler

2021 TYT Din Konuları

•İnanç

•İbadet

•Ahlâk ve Değerler

•Din, Kültür ve Medeniyet

•Hz. Muhammed (SAV.)

•Vahiy ve Akıl

•İslam ve Bilim / Anadolu'da İslam

•Kur'an'da Bazı Kavramlar

•İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

•Güncel Dini Meseleler

•Dinler

2021 TYT Felsefe Konuları

•Felsefeyi Tanıma

•Felsefe ile Düşünme

•Varlık Felsefesi

•Bilgi Felsefesi

•Bilim Felsefesi

•Ahlak Felsefesi

•Din Felsefesi

•Siyaset Felsefesi

•Sanat Felsefesi