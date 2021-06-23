Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş için milyonlarca öğrencinin bekleyişi sürüyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde bilindiği üzere öğrenciler okullarına Haziran itibarıyla kavuşmuştu. Aşılama sürecinde 25 yaş üstü aşamaya gelinirken gözler "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Önümüzdeki güz döneminde eğitimin online mı yoksa yüz yüze mi devam edeceği merak konusu haline geldi. Buna göre; Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitime geçecek? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılına 13 Eylül'de başlanacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını duyurdu.
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
Dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde 13 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kayıt işlemleri, 4 Ağustos'ta YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben Ağustos ayı içinde tamamlanacak. Öğrencilerin yurt başvuruları ve kayıtları da Ağustos'a kadar tamamlanmış olacak.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?
2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle birlikte okulların kapanış tarihi de araştırma konusu oldu. Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar gibi 2 Temmuz'da kapanacak. 3 Temmuz-13 Eylül arası üniversiteler için yaz tatili olacak.