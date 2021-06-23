Uzmanlar açıkladı! Üniversite sınavı YKS’de bu teknikler kazandırıyor

26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) artık sayılı günler kaldı. Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak 2.6 milyondan fazla adayın katılacağı YKS'de net sayılarını artıracak bazı teknikleri 14 maddede şöyle sıraladı:
1 YKS, bilgiyi ve yorumlama becerisini bir arada kullanmayı gerektirir. Ancak bu becerilere sahip olunsa bile önceden belirlenmiş bir sınav stratejisi yoksa, başarı sekteye uğrayabilir. Sınava hangi testten başlanacağına, zaman azaldığında nasıl davranılacağına, tüm sorular bittiğinde önce hangi testteki boş bırakılan sorulara dönüleceğine önceden karar verilmiş olarak sınava girilmelidir.
2 Bir soruya takılıp kalırsanız zamanı iyi kullanamayabilirsiniz. Zor soru yapan değil çok soru yapan kazanır.
3 En başarılı olduğunuz testten başlayın. Bu hem güveni artırır, hem de zamanı daha verimli kullandırır.
4 İki seçenek birbirine çok benziyorsa ikisi de doğru cevap olmayabilir. Diğer seçenekleri iyi okuyup aradaki ayrıntıyı yakalayın.
5 İki seçenek birbirinin zıttıysa, bunlardan birinin doğru cevap olma ihtimali çok yüksektir.
'BU KADAR KOLAY OLAMAZ' YANILGISI
6 Seçeneklerde "hepsi", "her zaman", "hiçbiri" gibi genellemeler varsa bu seçeneklerin yanlış olma ihtimalinin de yüksek olabileceğini düşünebilirsiniz. 7 Bütün seçenekleri okumadan cevabı işaretlemeyin.
8 "Bu kadar da kolay olabilir mi?" diye takılmayın. Sorularda "Bu da olur mu?" denilecek türde sorular da olabilir.
9 Diğer adayların daha hızlı ve daha yavaş çözmelerine takılmayın. Bu dikkatinizi dağıtabilir.
10 İşlemleri zihinden değil, kitapçık üzerinde yapın.
11 Bazen "en doğru" cevabı bulmanız gerekir. Tüm seçenekleri okumadan cevabınızı işaretlemeyin.
'KODLAMAYI EN SONA BIRAKMAYIN'
12 Kodlama her sorudan sonra yapılmalı. Bu, zaman kaybı değil bir ölçüde dinlenme süresidir de.
13 Yanıtını bilmediğiniz, seçenekleri eleyerek doğru cevaba ulaşamadığınız durumlarda soruyu boş bırakmanız daha doğru olur.
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Öğrenmek için dur durak yok
14 Sınav sırasında zihninden pek çok düşünce geçer. Sınav sırasında zihninizdeki olumsuz düşünceler başarınızı etkileyebilir.
Sınavda yapabileceklerinize odaklanmanız veriminizi artıracaktır. Burnunuzdan yavaşça derin bir nefes alın ve sakince verin. Sonra devam edin. Sakin bir zihinle engellere değil; onları nasıl aşacağınıza odaklanabilirsiniz.