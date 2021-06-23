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Giriş Tarihi: 23.6.2021 14:22

: Üniversitelerin Geçtiğimiz Yıl ve Kontenjanları

YKS 2020 Taban Puanları: Üniversitelerin Geçtiğimiz Yıl 4 Yıllık ve 2 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları

Bu hafta sonu 2021 YKS sınavına girecek adaylar, hakkında araştırma yapıyor. İyi okullara girebilmek için kaç puan alması gerektiğini ve kaç net yapması gerektiğini hesaplayan öğrenciler; üniversitelerin geçtiğimiz yıl ve kontenjanları hakkında araştırma yapıyor. ne zaman açıklanacak sorusu da inceleniyor. İşte YKS lisans - ön ile !

Aylar süren emeklerinin meyvesini toplamak üzere üniversite sınavına girmek için gün sayan adaylar puan türüne ve aralığına uygun okul ve bölümleri araştırıyor. Puanına göre tercih yapacak olan adaylar, aracılığıyla hakkında tahminde bulunuyor. Üniversitelerin geçtiğimiz yıl ve kontenjanları hakkında incelemede bulunan yüz binlerce genç, ne zaman açıklanır diye araştırıyor.

YKS 4 YILLIK VE 2 YILLIK TABAN PUANLARI LİSTESİ

YKS sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra tercih işlemleri başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 4 Ağustos, üniversitelerin açılış tarihi ise 13 Eylül olarak belirlendi. Dolayısıyla üniversite tercih ve kayıt işlemleri için yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi ayırıldı. Üniversite adayları şimdiden tercih sürecine ilişkin hazırlıklara başladı. da bu kapsamda araştırılıyor. Adaylara tercih sürecinde YÖK Atlas tercih robotu yardımcı olacak.

2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl üniversite tercihleri için belirlenen tarihten kısa bir süre önce erişime açılıyor. 4 Ağustos'ta başlayacak olan tercihlerden birkaç hafta önce ile listesinin açıklanması bekleniyor.

LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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YKS BARAJI KAÇ PUAN?

YKS'de baraj olarak ifade edilen alınması gereken en düşük puan 150'dir. 150 altında puan alanlar herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih edebiliyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için ise programın puan türünde 180 puan ve üzerini almak gerekiyor.

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YKS 2020 Taban Puanları: Üniversitelerin Geçtiğimiz Yıl 4 Yıllık ve 2 Yıllık Taban Puanları ve Kontenjanları
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