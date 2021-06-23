YKS (AYT, TYT ve YDT) sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? YKS 2021 sınav soruları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Üç oturumdan oluşacak olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bu hafta sonu 81 ilde gerçekleşecek. Üniversiteye hak kazanmak üzere yarışan adaylar öncelikle 26 Haziran'da TYT'ye (Temel Yeterlilik Testi) girecek. 27 Haziran'da AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarına katılacak olan adaylar, YKS (AYT, TYT ve YDT) sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır sorusuna cevap arıyor. 2021 YKS sınav soruları; AYT, YDT, TYT çıkmış sorular ile sınava hazırlanmak isteyen adayların da gündeminde yer alıyor. YKS 2021 sınav soruları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandığı an itibariyle haberimizde yer alacak.
YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişebiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleme hakkına sahip oluyor.
YKS 2021 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye ilişkin soru ve cevapların tüm hakları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'na ait olduğundan bu soruların izinsiz yayılmasına izin verilmiyor. YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldığında sabah.com.tr'de yer alacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her birine ilişkin soru ve cevaplar ayrı ayrı yayınlanacak. YKS çıkmış sorularına erişen adaylar, sınav sonuçları açıklanıncaya kadar soru ve cevapları analiz ederek tahmini puanlarını hesaplayacak. Gelecek yılki sınava hazırlanan adaylar ise bu sorular aracılığıyla 2022 YKS hakkında fikir sahibi olacak.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
TYT 26 Haziran'da yapılacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 180 dakika sürecek.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. 15.45'te başlayacak olan sınav 120 dakika sürecek.