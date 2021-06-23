YKS için uzmanlar uyardı! "Çok kolay soru deyip geçmeyin"





EN ÇOK BUNLAR YANILTIYOR



Öte yandan sınava ne kadar iyi hazırlansanız da sınav sırasında yapılan bazı hatalar hayallerinize veda etmenize neden olabilir. Peki adaylar YKS'de en çok hangi hataları yapıyor? Sınav sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor? YKS'nin bilgi hazırlığıyla birlikte aynı zamanda psikolojik performans yönetimi ile tamamlanması gereken bir sınav olduğunu söyleyen Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, sınav anında adayların sıklıkla hatalı yanıta yönelmelerine ve sınav performansını düşürmelerine neden olabilecek unsurları SABAH'a şöyle sıraladı: