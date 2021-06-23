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Giriş Tarihi: 23.6.2021 08:12 Son Güncelleme: 23.6.2021 08:13

yapılacak, kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM sınav tarihi değişti mi ve TYT, AYT, YDT kaç soru olacak ve toplam kaç dakika sürecek?

YKS ne zaman yapılacak, kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM 2021 YKS sınav tarihi değişti mi ve TYT, AYT, YDT kaç soru olacak ve toplam kaç dakika sürecek?

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına çok az bir süre kaldı. Bu yıl da YKS sınavı üç oturumda gerçekleşecek. Adaylar, ilk gün oturumunda TYT; ikinci gün oturumunda ise AYT ve YDT'ye katılım gösterecek. Bu noktada, yapılacak ve saat kaçta başlıyor, bitiyor konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'den tarafından yapılan açıklamada, YKS sınav tarihleri ve TYT, AYT, YDT oturum süreleri hakkında bilgi verildi. Öte yandan, YKS giriş belgesi nasıl alınır konusuna da netlik kazandırıldı.

Halk arasında üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2021 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım sürüyor. Aday öğrenciler son çalışmalarını yaparken sınava yönelik bilgi edinmeye de çalışıyor. Bunların başında yapılacak sorusu geliyor. ÖSYM tarafından YKS sınavı ile ilgili olarak bilgi paylaşıldı.

YKS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK VE KAÇTA BAŞLIYOR?

sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30'da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek.

YKS SINAVI TOPLAM KAÇ DAKİKA SÜRECEK VE KAÇ SORU SORULACAK?

Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz. Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2021-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 ÖSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

YKS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YKS'YE 2,5 MİLYONUN ÜZERİNDE ADAY BAŞVURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.

AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.

Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."

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YKS ne zaman yapılacak, kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM 2021 YKS sınav tarihi değişti mi ve TYT, AYT, YDT kaç soru olacak ve toplam kaç dakika sürecek?
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