Halk arasında üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2021 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım sürüyor. Aday öğrenciler son çalışmalarını yaparken sınava yönelik bilgi edinmeye de çalışıyor. Bunların başında YKS ne zaman yapılacak sorusu geliyor. ÖSYM tarafından YKS sınavı ile ilgili olarak bilgi paylaşıldı.

YKS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK VE KAÇTA BAŞLIYOR?

2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30'da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek.