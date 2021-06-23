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Giriş Tarihi: 23.6.2021 18:05 Son Güncelleme: 23.6.2021 18:05

YKS'de barajı geçmek için en az kaç net yapmak gerekli? 2021 YKS YDT ve AYT 180 puan için kaç net lazım?

YKS'de barajı geçmek için en az kaç net yapmak gerekli? 2021 YKS YDT ve AYT 180 puan için kaç net lazım?

Güzel bir üniversite kazanmak isteyen öğrenciler, bu hafta sonu uygulanan YKS sınavında başarılı olmak istiyor. YKS baraj puanı geçen adaylar, üniversite tercihi yapabiliyor. İki yıllık önlisans ve dört yıllık lisans eğitimi almak isteyenler YKS’de baraj puanını geçmek için en az kaç net yapmak gerekli konusuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki YKS’de barajı geçmek için en az kaç net yapmak gerekiyor? 2021 YDT ve AYT'de kaç netle baraj 180 puan geçilir? İşte, YDT ve AYT'de barajı geçmek kaç net gerekiyor sorusunun yanıtı!

Üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Aday öğrenciler, ilk gün oturumunda TYT; ikinci gün oturumunda ise AYT ve YDT soruları karşısında ter dökecek. Bu doğrultuda, YKS baraj puanı başta olmak üzere birçok konu araştırılıyor. Bilindiği üzere, üniversite tercihi yapmak için YKS baraj puanını geçmek gerekiyor. Peki, YKS'de barajı geçmek için kaç net gerekiyor? YKS YDT ve AYT'de 180 puan için en az kaç net yapmak lazım? 2021 YDT ve AYT baraj puanı için en az kaç net gerekli? İşte, tüm bu soruların cevapları

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

2021 YKS BARAJINI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

2021 YKS puan türlerine göre 180 puan barajını geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekir. 2021 TYT de 150 barajını sağlayamayan adaylar, AYT de kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz.

TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçecektir.

  • Bir aday TYT sınavında 14,25 net yapmış olsun:
  • Bu adayın, 2021 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 15,75 üstünde net yapması gerekir.
  • Bu adayın, 2021 YKS Sözel puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 konularından çıkan 80 sorudan en az 16,25 üstünde net yapması gerekir.
  • Bu adayın, 2021 YKS Sayısal puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Fen Bilimleri ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 16 üstünde net yapması gerekir.

  • Bir aday TYT sınavında 20,75 net yapmış olsun:
  • Bu adayın, 2021 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 13,5 üstünde net yapması gerekir.
  • Bu adayın, 2021 YKS Sözel puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 konularından çıkan 80 sorudan en az 14 üstünde net yapması gerekir.
  • Bu adayın, 2021 YKS Sayısal puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Fen Bilimleri ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 14 üstünde net yapması gerekir.
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YKS'de barajı geçmek için en az kaç net yapmak gerekli? 2021 YKS YDT ve AYT 180 puan için kaç net lazım?
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