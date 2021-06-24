2 Yıllık Bölümler 2021 – Üniversitelerin en çok tercih edilen 2 yıllık ön lisans bölümleri, başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları

YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.

2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Üniversite tercihleri de bu tarihten kısa bir süre sonra alınmaya başlanacak. Taban puanlarının bu süreçte yani ağustos ayı içinde açıklanması bekleniyor.