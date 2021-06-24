Üniversite sınavına belli bir hedef ve idealle giren öğrenciler, şimdiden okul araştırmalarına başladı. Tercih sürecinde seçeceği okulun taban puanlarını inceleyen ve diyetisyen olmayı düşünen pek çok öğrenci, Beslenme ve diyetetik taban puanı kaç, Beslenme ve diyetetik için kaç net gerekir diye araştırıyor. İşte Beslenme ve diyetetik kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir sorusunun yanıtı.

BESLENME VE DİYETETİK TABAN PUANI KAÇ?

Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 420-440 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2021 Beslenme ve diyetetik bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için sayısal puan türünde ortalama 435 puan alması gerekiyor.